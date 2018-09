Ein unvergesslicher Sommerspaß

Dietmar Rietz

Angermünde (MOZ) Die Sommerferien sind vorbei, aber diese werden viele Angermünder Kinder lange in Erinnerung behalten. Erstmals konnten auch sie nach dem Vorbild der Nachbarstädte Prenzlau und Schwedt das Agenda-Diplom erwerben. Die Stadtverwaltung hatte in Kooperation mit der Volkssolidarität das kostenlose Ferienangebot für Grundschüler erstmals organisiert. Eine wunderbare Chance, spannende Abenteuer zu erleben. „Für jede Teilnahme erhielten die Kinder Stempel und konnten damit das Agenda-Diplom erwerben“, erklärt Paul Block.

Am Sonnabend wurden die Diplome vor der Franzisikanerklosterkirche von Bürgermeister Frederik Bewer feierlich überreicht an Mädchen und Jungen, die mindestens vier Veranstaltungen besucht hatten.

Zu verdanken haben sie ihre spannenden Sommerferien Lilli Sophie Gauert. Die Schülerin hielt deshalb auch als erste das Diplom in der Hand, stolz beobachtet von ihren Eltern Roman und Kerstin. Als Neunjährige hatte die Greiffenbergerin Ende 2016 an den Bürgermeister geschrieben, warum es den Ferienspaß nur in Prenzlau und Angermünde gibt. Er lud sie ins Rathaus ein.

Danach wurden Helfer, Unterstützer und Förderer gesucht und gefunden. In den Sommerferien 2018 stellten 30 Partner 532 Plätze für spannende Erlebnisse bereit. Vereine, Behörden, Politiker, Touristiker und viele mehr haben Kinder in den Sommerferien eingeladen, interessante Dinge kennenzulernen, zu entdecken, zu erfahren und auszuprobieren. Darunter die MOZ-Lokalredaktion Angermünde. Redakteurin Daniela Windolff zeigte den Kinder, wie die Nachrichten in die Zeitung kommen. Viele Kinder erinnerten sich am Sonnabend auch gern daran.

Lilli Sophie Gauert zum Beispiel war außerdem beeindruckt von dem Filmprojekt in Stolpe, wo Schüler erfuhren, wie Filme gemacht werden und selbst ein Video drehten. Mutter Kerstin wünschte sich eine Fortsetzung der Diplom-Ferien. Anton Hempel war beim Tretboottag am Wolletzsee, in einer Tischlerei, beim Geocaching und im Bundestag durfte er den Duft der großen Politik schnuppern. Er sagte: „Nächstes Jahr mache ich wieder mit.“ Auch seine Mutter Skadi signalisierte für das Agenda-Diplom: Daumen hoch!

80 Prozent aller angebotenen Diplom-Plätze wurden genutzt. Paul Block von den Organisatoren jubelte: „Das ist sensationell für das erste Mal! Für die Hälfte der Veranstaltungen gab es sogar Wartelisten.“ Angermündes Bürgermeister Frederik Bewer scheint ebenfalls restlos überzeugt von der Ferienaktion. Er versicherte: „Das machen wir im nächsten Jahr wieder.“