Die Chance vor der eigenen Haustür

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) „Die Ausbildungsmöglichkeiten für junge Leute waren in der Uckermark noch nie so gut wie heute“, urteilte Landrätin Karina Dörk (CDU) während ihres Messebesuchs auf der am Sonnabend beendeten Studien- und Ausbildungsmesse in Schwedt. „Denn sehr viele Betriebe suchen dringend Auszubildende, viele Stellen bleiben unbesetzt. Dennoch bleibt anzumerken, nicht jeder Betrieb, der die Möglichkeiten hat, bildet aus.“ Die Landrätin appellierte an die gesamte Unternehmerschaft: „Wir müssen bis ins Handwerk hinein in der Uckermark eine Ausbildungsinitiative starten, die auch Schülern eine Chance auf einen Ausbildungsplatz gibt, die unsere Hilfe benötigten. Mein Wunsch wäre, dass wir uns gemeinsam mit der Wirtschaft und dem Handwerk darauf verständigen, dass wir noch mehr junge Menschen auf den Weg ins Berufsleben bringen. Wir brauchen jeden.“

Die Landrätin könnte damit einerseits auf Unternehmerklagen angespielt haben, dass immer mehr Bewerber um eine Lehrstelle mit ungenügenden schulischen Leistungen in die Betrieb strömen und ohne zusätzlichen Nachhilfe-Unterricht in Deutsch oder Mathematik noch mehr die Ausbildung abbrechen oder dort ohne solche Hilfen scheitern. Andererseits gibt es auch Befürchtungen, dass bald Handwerker rar werden könnten, weil viel zu wenig Jugendliche sich bei Tischlern, Bäckern oder Dachdeckern um eine Ausbildung bewerben beziehungsweise viele Handwerksbetriebe in den zurückliegenden Jahren überhaupt nicht ausgebildet haben. Jetzt fehlen Facharbeiter.

Hagen Gohlke, Chef des Vereins „junge wirtschaft“, der die die sam seit 17 Jahren organisiert, nannte die Studien- und Ausbildungsmesse 2018 einen Erfolg. Insgesamt hätten sich etwa 2000 Schüler, darunter viele aus Polen, mit Lehrern und Verwandten in geballter Form bei fast 60 Betrieben, Verwaltungen und anderen Institutionen wertvolle Informationen über Ausbildungs- und Berufschancen vor der eigenen Haustür geholt. Gut nachgefragt waren Betriebspraktika.

Verbio-Geschäftsführer Klaus-Dieter Bettien überreichte am Rande der Messe einen 750-Euro-Spendencheck an Thomas Tenner, Geschäftsführer der Kreisverkehrswacht Uckermark, zugunsten von Projekten zur Verkehrserziehung von Kindern und Jugendlichen. Der Spendenbetrag wurde mit einer Ballonaktion Anfang Juni auf der Regionalmesse Inkontakt gesammelt.

Tenner äußerte erfreut: „Wir setzen wichtige Projekte zur Verkehrserziehung von Kindern- und Jugendlichen um, aber auch im Rahmen von Integrationsprojekten. Trotzdem müssen wir immer wieder um die notwendige Aufmerksamkeit dafür kämpfen.“