Mangold neuer Ortsvorsteher

Kai-Uwe Krakau

Panketal (MOZ) Der Sozialdemokrat Olaf Mangold ist neuer Ortsvorsteher von Zepernick. Bei der Wahl am Freitagabend setzte sich der verheirate Vater zweier Kinder deutlich gegen Frank Enkelmann durch. Mangold erhielt sieben Stimmen der Mitglieder des Ortsbeirates. Auf den Mitbewerber entfielen lediglich zwei Stimmen. Mangold nahm die Wahl an und bedankte sich für das Vertrauen.

Die Neuwahl war nach der Übernahme des Bürgermeisteramtes in Panketal durch den bisherigen Ortsvorsteher Maximilian Wonke notwendig geworden. Der Sozialdemokrat hatte angekündigt, alle Mandate niederzulegen. Als Stellvertreter in der SPD-Fraktion der Gemeindevertretung hatte Wonke den Vorsitz im Ortsbeirat gerne übernommen. Die Arbeit habe ihm Spaß gemacht, sagte er.

In den Ortsbeirat rückte für Wonke nun Niels Templin nach. Der Lehrer und Musiker engagiert sich vor allem in der Kulturarbeit. Templin schlug Mangold auch als Kandidaten für das Amt des Ortsvorstehers vor. Dieser hatte gesagt, dass er im Falle seiner Wahl die „gute Sitzungskultur in lockerer Atmosphäre und sachlicher Diskussion“ fortsetzen werde.

Enkelmann verwies darauf, dass er sich in Zepernick schon seit Jahren für die Gemeinschaft engagiere und die Familie hinter seiner Kandidatur stehe.

Mangold ist 44 Jahre alt, Betriebswirt (VWA) und wissenschaftlicher Mitarbeiter. In der Gemeindevertretung Panketal und im Ortsbeirat Zepernick sitzt Mangold seit dem Jahr 2014. Der Sozialdemokrat ist nach eigenen Angaben unter anderem Mitglied in der AWO Zepernick, im Reit- und Fahrverein Hubertus Zepernick sowie in der Kunstbrücke Panketal.

„Demokratie und Gerechtigkeit, Freiheit und Toleranz“ gibt der langjährige Gewerkschaftssekretär als Grund dafür an, warum er Mitglied der SPD geworden ist.