Eine Feuerwehr zum Pferde fangen

Julia Lehmann

Eberswalde (MOZ) Die Freiwillige Feuerwehr Sommerfelde wird 95 Jahre alt und Vertreter aller Eberswalder Ortswehren kommen. Am Sonnabend wurde mit einem hübschen kleinen Fest am Standort der 14 Mitglieder zählenden Wehr gefeiert. An Bierbänken verfolgten reichlich Gäste musikalische Beiträge des Orchesters „Con passione“ sowie die Ehrungen und Beförderungen. Für ihre 30-jährige Mitgliedschaft erhielten etwa Martin Beuster und Marco Woller die Auszeichnung in Silber. Dazu gab es gut elf Beförderungen. Mario Ziemke, bislang Ortswehrführer und bereits 13 Jahre bei der Feuerwehr, gab das Zepter an Axel Gora weiter. Erster Ortswehrführer 1923 war Karl Mekel, erinnert sich Ziemke. Stellvertreter bleibt Marcel Schumacher.

95 Jahre. Das sind gut fünf Generationen, die in dieser Zeit mitgewirkt haben, schätzt Nikolaus Meier, Leiter der Berufsfeuerwehr Eberswalde. Denn gut 40 Jahre bleiben Mitglieder durchschnittlich bei der Feuerwehr. In diesem Wechsel der Generationen hat sich einiges getan. Seit 1999 befindet sich der Feuerwehrstandort in der Straße Am Rüster. Das Gebäude ist Eigentum der Stadt, die es 2012/13 sanieren ließ. Während es früher nur einen Löschanhänger gab, kam nach der Wende ein Feuerwehrfahrzeug dazu. Heute besitzt die kleine Ortswehr, die sich wie viele Wehren mehr Mitglieder und darunter auch Frauen wünscht, zwei Tanklöschfahrzeuge mit 750 Liter Tank.

Waren es vor vielen Jahren noch reine Brandlöscheinsätze, die auf die Mitglieder warteten, sind es heute vermehrt Verkehrsunfälle. Aber auch lustige Einsätze wie das Aufsammeln toter Tiere oder das Einfangen ausgebüxter Pferde, erinnert sich Mario Ziemke. Zum Glück bringen die Mitglieder ganz unterschiedliches Wissen aus ihrem beruflichen Hintergrund mit. Polizist, Elektriker, Schlosser – und zum Glück kennt sich auch jemand mit Pferden aus, sagt Mario Ziemke. (jle)