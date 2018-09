Ein Viertel zeigt seine entspannte Seite

Julia Lehmann

Eberswalde (MOZ) Feste auf dem Potsdamer Platz im Brandenburgischen Viertel gab es schon viele. Aber so schön wie diesmal sei es noch nie gewesen. Dieses Lob stammt von Carsten Zinn, Fraktionsvorsitzender des Unabhängigen Wählerbündnisses im Eberswalder Stadtparlament. Er erlebe eine andere Qualität der Angebote. Das Quartiersmanagement des Viertels (Stern GmbH) hat die „Fête de la Viertel“, also das Fest im Viertel, am Sonnabendnachmittag zusammen mit dem Familienzentrum Buckow organisiert.

Kurz vor 14 Uhr, der Eröffnung, herrscht noch absolute Entspannung. Nach und nach werden Sonnenschirme aufgespannt, Kisten an ihren Bestimmungsort getragen. Vereinzelt treffen schon Besucher ein und drehen die ersten Runden über den Platz. Popcorn wird gerade frisch zubereitet, syrische Speisen vorbereitet, der Grill angeschmissen und erste alkoholfreie Cocktails kredenzt. Die Bar dazu hat die Wohnungsbaugenossenschaft Eberswalde-Finow (WBG), stark vertretener Akteur im Viertel, gestellt. Angenehme Stimmung, als Bürgermeister Friedhelm Boginski sein Grußwort spricht. „Wir wollen zeigen, dass man hier toll wohnen kann“, sagt er. „Wir“, das sind in erster Linie die genannten Organisatoren, aber auch das Wohnprojekt Palanca, das Angebote für geflüchtete Menschen bereithält. Und auch das Spreewald-Café ist auf den Platz gezogen.

Musik kommt von DJane Lady Undertone und stündlich werden Gäste mit einem anderen Höhepunkt unterhalten. Im Zentrum von Ständen und Bierbänken spielt zum Beispiel die Band „The Epix“. Es können Segways getestet und Spieleausprobiert werden. Orgel-Henry, diesmal als Seifenblasenzwerg dabei, macht mit Kindern Riesen-Seifenblasen. Ein Straßenfest vor allem für die vielen Kinder im Viertel. Die kleinen Bewohner lassen nicht lange auf sich warten und machen schnell die Mehrheit aus.

„Wir wollen den Platz beleben, von dem wir wissen, dass er konfliktbeladen ist“, sagt Patricia Berndt vom Quartiersmanagement. Im Brandenburgischen Viertel leben neben Studenten auch viele sozial schwache Familien. Alkohol wird bei der Fete nicht ausgeschenkt. Das A und O sei eine nette Atmosphäre für die Bewohner, sagt Patricia Berndt. Als neues Team des Quartiersmanagements ist es für sie und ihre Kollegin Uta Truttmann das erste Mal, dass sie das Fest mitgestalten. Sie wirkten zufrieden und nutzten den Tag auch, um sich persönlich bei den Anwohnern vorzustellen.

Um Ziele dauerhaft im Auge zu behalten, können Anwohner Wünsche auf ausgehängte Plakate schreiben. Man liest den Wunsch nach Sauberkeit und flächendeckender Beleuchtung, Möglichkeiten zum Klettern und BMX fahren sowie mehr Gestaltung bestimmter Plätze.(jle)