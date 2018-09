Erntefest ist Höhepunkt des Jubiläumsjahres

So fing es an: Auch die Steinzeitmenschen durften beim Festumzug nicht fehlen. © Foto: Gerrit Freitag

Eine große Fußgängerzone: Nicht nur in der Frankfurter Straße herrschte am Sonnabend dichtes Gedränge. © Foto: Gerrit Freitag

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) An diesem Tag waren spätsommerliche Temperaturen und Sonnenschein willkommen: Bei strahlend blauem Himmel haben Tausende Gäste in Neuzelle das 15. Brandenburger Dorf- und Erntefest gefeiert. Immer wieder kam zur Sprache, dass dieses Jahr für die Landwirtschaft extrem schwierig ist.

Wer wissen will, ob ein Brandenburger Dorf- und Erntefest gut ist, der findet in Rudolf und Renate Kupfer sowie Rosemarie Hänel die richtigen Experten. „Wir waren bisher bei jedem Fest dabei“, erzählt Rudolf Kupfer am Sonnabend in Neuzelle. Und das hat seinen guten Grund.

Denn die Mitglieder des Heimatvereins aus Lindenau, das zum Amt Ortrand im Landkreis Oberspreewald-Lausitz gehört, nehmen seit 15 Jahren am Erntekronen-Wettbewerb teil. Der Sieger wird immer beim Erntefest ermittelt. Schon vor 15 Jahren seien sie dabei gewesen, erzählen sie, auch damals schon in Neuzelle. Kleiner sei es da gewesen. Von dem Festtag in Neuzelle sind sie begeistert. Auch wenn sie bei einer kleinen Pause auf einer Bank in der Kruggasse feststellen. „Das ist alles etwas weitläufig.“

Tatsächlich erstreckt sich das Festgelände vom Bauernmuseum über die Kruggasse bis zum Stiftsplatz. Bei der Vielzahl der Menschen, die in die Gemeinde zum Feiern gekommen sind, ist das auch gut. Schon so herrscht dichtes Gedränge.

Zu ersten Mal in Neuzelle und dann gleich bei solch einer großen Veranstaltung ist Bernhard Borgel. Er war mit einer ganzen Gruppe aus der Neuzeller Partnergemeinde Langenberg gekommen. Die Langenberger Blaskapelle sorgte auf der Hauptbühne im Laufe des Tages für Stimmung. „Ich finde es klasse. Ich bin total begeistert“, meint Bernhard Borgel zu Fest und Neuzelle.

Lob gibt es auch von Silvio Moritz. Der Ortsbürgermeister aus Passow hat sich das festliche Treiben ganz genau angeschaut. „Es ist wunderbar, sehr schön, eine tolle Kulisse“, stellt er fest. In einem Jahr wird die 800-Einwohner-Gemeinde in der Uckermark Austragungsort des Festes sein, wie Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger bekannt gibt. Augenzwinkernd sagt Bürgermeister Walter Henke: „Wir werden es besser machen.“

Die Fußstapfen sind in jedem Fall sehr groß. „Das 15. Brandenburger Dorf- und Erntefest in Neuzelle ist der Höhepunkt im Rahmen des Jubiläumsjahres 750 Kloster Neuzelle“, sagt Amtsdirektor Hans-Georg Köhler zur Eröffnung. Deshalb sei er auch froh, dass diese Veranstaltung zum zweiten Mal in Neuzelle stattfinde, was eigentlich nicht üblich ist. Es habe im Vorfeld viele fleißige Mithelfer gegeben, dass dieser Tag zum Erlebnis wird.

Das Ehrenamt und den Gemeinsinn hebt auch Ministerpräsident Dietmar Woidke hervor. Nur mit Geld könne man solch ein Fest nicht ausrichten. „Da sieht man, was Ehrenamt ausmacht.“ Auf wunderbare Weise zeigte sich das beim wohl unumstrittenen Höhepunkt des Tages, dem Festumzug.

Alle Ortsteile hatten sich daran beteiligt, unter anderem auch die Bürgervereinigung aus Fürstenberg und der Heimatverein aus Schönfließ. Von der Steinzeit, über die Gründung des Klosters, die Reformation, das Leben in der DDR bis hin in die Gegenwart, wo sich die Vereine und Ortsteile präsentierten, zeigten fast 700 Mitwirkende in mehr als 30 Bildern eine eindrückliche Geschichtsschau. Nur die wenigsten der Zuschauer, die dicht gedrängt entlang der Strecke des Festumzuges standen, ahnten, welch Vorbereitung dahinter steckt.

Trotz ausgelassener Feierlaune, es gibt an diesem Tag auch viele ernste Töne. Denn das Jahr verlief für die Bauern in Brandenburg durch die anhaltende Trockenheit sehr schlecht. „Das sprengt alle Vorstellungskraft“, sagt Henrik Wendorff, Präsident des Landesbauernverbandes. Das Fest solle ein Dankeschön sein. „Heute soll die Sonne scheinen, morgen regnen“, sagte Henrik Wendorff.