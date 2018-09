Erkner empfängt Kolonisten

Jan-Henrik Hnida

Erkner (MOZ) Beim Kolonistenfest am Heimatmuseum wurden am Sonntag wieder der Empfang und die Ansiedlung der ersten drei Kolonisten aus der Pfalz durch Friedrich II. von dutzenden Laiendarstellern nachgespielt. Am Mittag gab es einen Vortrag über das Gesundheitswesen in Erkner – und Barocken Tanz und Musik.

Pfarrer Schiedler stimmt das Kirchenlied „Nun danket alle Gott“ an. Inbrünstig stimmt die Erkneraner Dorfgemeinschaft des 18. Jahrhunderts mit ein. Nach der Planung, wer wofür zuständig ist und dem Empfang der Pfälzer Kolonisten tragen die Menschen ein Dankeslied vor. „Von mir gibt es einen feinen Hasenbraten“, sagt Förster Schwadtke aus Hohenbinde. Nach dem Höchstgebot von 20 Groschen für die Ziege schauen sich die Bewohner mit Quartiermeister Ludwig die neuen Häuser für die Kolonisten an.

Nach diesem kleinen Schauspiel, ab 13 Uhr, hält Frank Retzlaff einen Vortrag zum Thema „130 Jahre Gesundheitswesen in Erkner.“ Wobei es bereits 133 Jahre sind, wie der Heimatforscher im Potsdamer Landesarchiv herausfand. Nach Unfällen und tödlichen Krankheiten wie Diphtherie begann in Erkner der Aufbau eines Gesundheitswesen.

1885 eröffnete der erste Arzt, Dr. Georg Lazar, seine Praxis. Ein paar Jahre Später machte die erste Apotheke auf. „Wo heute unser Seniorenheim am See steht, war zuerst das ‚Warmbad’ und in der DDR das Ambulatorium“, erzählt Retzlaff. Waren die Ärzte ab den 1980er-Jahren in der Poliklinik dem Staat unterstellt, so machten sie sich nach dem Mauerfall selbstständig.

„Es reicht nie aus“, sagt Dietmar Guss lachend, während er ein neues Blech Zuckerkuchen in den Holzofen schiebt. Begrüßte er eben noch als Schiffer Schwiedtke die Pfälzer, so betätigt er sich danach als Bäcker. Nach 15 Minuten bei 200 Grad ist der Kuchen durch. „Die 20 Bleche gehen immer weg wie warme Semmeln.“

Unterm Kinderzelt hilft Marion Olitzsch den jüngeren Besuchern beim Anmalen von Gipstieren. „Den Gips bestellen wir. Aber die Figuren sind selbstgemacht“, sagt die Mitarbeiterin vom Heimatmuseum. Auch Halsketten mit eigens aufgefädelten Perlen sind beliebt.

„Wir sind jedes Jahr hier. Hut ab vor den Veranstaltern“, sagt Christel Lemke. Zusammen mit ihrer Bekannten Karin Schulz genießt sie einen Kaffee im Sonnenschein. Andere Besucher sitzen lieber schattig unter dem Festzelt – und genießen ein Gläschen kühlen Federweißen. Natürlich aus der Pfalz. Neben selbst gestampfter Butter vom Fass und Tipps von der Kräuterfrau Jeanette Ludwig, treten der Frauenchor und die Kindertanzgruppe der Löcknitz-Grundschule auf.

Musikalisch geht es mit einem Barockkonzert samt Querflöte und Violine weiter. Abschließend gibt es das Gruppenfoto aller Laiendarsteller.