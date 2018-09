Mit Säbeln, Flinten und Kanonen

Gefechtslärm auf dem Schlossacker in Landin: Die preußische Kavallerie kämpft erfolgreich gegen napoleonischen Truppen. Das donnernde Spektakel der 10. Schlacht um Landin beobachteten mehrere hundert Besucher am Sonnabendnachmittag. © Foto: Stefan Csevi

Dietmar Rietz

Landin (MOZ) Ein donnerndes Spektakel erlebten mehrere hundert Besucher am Sonnabendnachmittag bei der 10. Nachstellung eines historischen Gefechts aus der Zeit der Napoleonischen Befreiungskriege auf dem Acker neben der Schlossruine in Landin.

Ein Meer aus Zelten stand von Freitagabend bis Sonntagmorgen im Landiner Schlosspark. Das Biwak mit 82 Zelten, mit Gewehren, Säbeln, Kanonen und Feuerplätzen war das größte historische Militärlager in der bisherigen Vereinsgeschichte der Männer des 1. Königlich-preußischen Gardeartillerieregiments zu Fuß No.1 , 2. Kompanie. „Drei Jahre haben wir darauf gespart, um bis hin zur Pyrotechnik für die täuschend echten Einschläge auf dem Schlachtfeld alles so stilecht und historisch korrekt wie nur möglich für das 10. Gefecht um Landin vorzubereiten“, erzählte Major Thomas Grösch. Auch wenn es in Landin selbst nie eine Schlacht im Befreiungskrieg vor rund 200 Jahren gegeben hat, wie er einräumt. Aber an der heutigen Ampelkreuzung nach Pinnow soll es ein Gefecht der italienischen und sächsischen Artillerie gegen die Preußische Landwehr gegeben haben.

Bilderstrecke Schlacht bei Schwedt Bilderstrecke öffnen

Schätzungsweise 150 uniformierte Darsteller befreundeter militärhistorischer Vereine aus ganz Deutschland und aus Österreich waren zum Jubiläumsgefecht nach Landin angereist. Die Soldaten und Offiziere aus historischen Regimentern ließen die Zeit der napoleonischen Kriege lebendig werden, eine bunte, historisch korrekt uniformierte Truppe aus alliierten Befreiungskriegern und kaiserlich-französischen Eroberern. Es donnerte wie noch nie auf dem Landiner Schlachtfeld. Befehle erschallten. Trommler gaben laut den Takt zum Aufmarsch an. Truppen rückten zur Schlacht vor. Gewehr- und Kanonendonner rollten über das Gefechtsfeld. Um die 20 Kanonen waren im Einsatz. Laut krachende Imitationskracher markierten die Einschläge von Kanonenkugeln, wirbelten Erde auf und hallten in den Trommelfellen der Zuschauer nach. Die Preußische Kavallerie ritt kühne Attacken gegen die Franzosen. Am Ende waren – historisch korrekt – die Franzosen besiegt und kapitulierten.

Gardemajor Thomas Grösch waren nach der Schlacht nachklingende Anspannung und der Stolz auf das bisher größte Militär-Biwak und das effektvollste Gefecht um Landin anzumerken. Was ihm aber am allerwichtigsten war: „Alle Soldaten und Offiziere sind wohlauf, es gab keinen größeren Schaden.“

Gegen 16.30 Uhr war der „Hahn in Ruh“, das Schlacht-Spektakel beendet. Zu sehen gab es davor und danach noch einiges für die Besucher: das Leben im Biwak mit Wecken, Frühstück und Morgenappell, ein Militärgerichtsverfahren und die traditionelle Kanonade über den Landiner See. Oder-Welse-Amtsdirektor Detlef Krause überreichte Thomas Grösch als Anerkennung eine Erinnerungstafel an das 10. Gefecht um Landin.

Am Sonnabendvormittag hatten Gefechtsteilnehmer in der Angermünder Marienkirche einen Kranz für die während der Befreiungskriege Gefallenen niedergelegt, auf dem Marktplatz musiziert und Salut geschossen.