Mit bunten Wagen durchs Dorf

Kai-Uwe Krakau

(MOZ) Grüntal. Das jährliche Erntefest ist der Höhepunkt im Dorfleben von Grüntal – am Wochenende wurde es mit einem Umzug und einem bunten Programm sowie vielen Besuchern gefeiert.

Bereits am frühen Samstagnachmittag machten sich die Grüntaler auf den Weg zum Festgelände, denn niemand wollte schließlich den Umzug mit den liebevoll geschmückten Wagen verpassen. Einige Einwohner hatten sich auch Stühle vor ihr Haus gestellt – einen besseren Platz konnte man kaum haben. Pünktlich um 14 Uhr startete dann der Zug, musikalisch begleitet von einer Schalmeienkapelle. In gemäßigtem Tempo ging es auf einer großen Runde einmal durchs Dorf. „Das haben sie aber wieder schön gemacht“, war vielerorts zu hören. Nach einer Stunde kam der Tross schließlich auf dem Festgelände an der Grundschule an. Dort wurde die Erntekrone aufgezogen und Bürgermeister Klaus-Peter Blanck eröffnete den Familiennachmittag.

Sichtlich zufrieden zeigte sich da bereits Florian Müller von der „Erntefest“-Organisationsgruppe. „Die Vorbereitungen beginnen immer schon im Herbst“, berichtete der junge Mann. Dann werte man das Fest aus, schaue, was gut oder vielleicht auch nicht so gut war und gehe an die Arbeit. „Bei uns sind alle, von der Schule über die Jugend bis zur Feuerwehr, einbezogen“, so der Grüntaler. Die „Kerngruppe“ umfasse dabei etwa zehn bis zwölf Männer und Frauen.

In diesem Jahr gab es für die Gäste einige Neuerungen. So wurde der Festplatz in den hinteren Bereich des Schulgeländes verlegt. Auch eine eigene Bühne, sonst nutzte man eine Treppe, wurde aufgebaut. Darüber hinaus banden die Organisatoren das Handwerk aus dem Dorf stärker ein. Für die gastronomische Versorgung sorgte wieder der örtliche Mini-Markt.

Aber nicht nur er, auch die Erzieherinnen des Hortes sowie viele Mütter hatten fleißig gebacken. „So an die 25 Kuchen sind es schon geworden“, schätzte Leiterin Mary Ehlert. Die junge Frau mischt auch bei der Vorbereitung des jährlichen Erntefestes kräftig mit und freute sich besonders, dass viele Tempelfelder zu dem Grüntaler Höhepunkt kommen. „Wir sind ja nun das Sydower Fließ“.

Die Schützengilde Biesenthal 1588 e.V. feierte auf dem Erntefest ihre Premiere. „Wir sind zum ersten Mal dabei“, sagte Birgit Rössing. Gemeinsam mit Silvia Nikolajski betreute sie den Stand, an dem mit Pfeil und Bogen sowie mit einem Lichtpunktgewehr das Ziel in den Blick genommen werden konnte. „Unser Verein will wieder eine Mannschaft aufbauen. Der Nachwuchs ist willkommen“, warb Birgit Rössing.

Martina Wendland saß ein paar Meter weiter an ihrem Spinnrad. „Ich zeige, was man mit Wolle alles machen kann“, sagte die Melchowerin. Für die Kinder hatte sie selbstgefertigte Spindeln mitgebracht, an denen die Mädchen und Jungen üben konnten. „Das Spinnen ist nämlich gar nicht so einfach. Man muss schon ein gutes Koordinationsvermögen haben“, so Martina Wendland.

Linden-, Robinien- und Rapshonig gab es bei den Imkern Bodo Ehlert und Sven Röhle. „Die Ernte war in diesem Jahr hervorragend“, berichteten die beiden Männer. Sie hatten auch eine Sammel-Box aufgestellt. Mit den Spenden soll ein Blühstreifen-Projekt ermöglicht werden, das die Imker mit dem Landwirtschaftsbetrieb Giese durchführen wollen.

Am Abend gab es die Prämierung der Umzugsteilnehmer, anschließend konnte zur Musik von DJ Henry und Birgit ausgiebig getanzt werden. Bereits am Freitag fand das Volleyball-Turnier statt. Später zogen dann rund 90 Kinder mit ihren selbstgebastelten Laternen und angeführt von einem Dudelsack-Spieler durch das Dorf. Anschließend konnte Knüppelkuchen am Lagerfeuer gebacken werden. Die erwachsenen Grüntaler entspannten sich derweil bei einem A-Capella-Konzert unter dem Motto „Absolutely Unterhaltsam“ in der Dorfkirche Kirche.