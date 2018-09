Wenn Wachstum zur Gefahr wird

Christina Sleziona

Eberswalde Wachstum ist allgegenwärtig. Nun nimmt sich in der Waldstadt die Kunst dem Thema an. Mit der Sonderausstellung „Der süße Brei“ im Zentrum für erneuerbare Energien soll auf die Gefahren des unkontrollierten Strebens nach höher, größer, weiter aufmerksam gemacht werden.

„Es war einmal ein armes Mädchen, das von einer alten Frau ein Töpfchen für unendlichen, süßen Hirsebrei geschenkt bekam“, so lautet der Anfang des Grimmschen Märchens, das titelgebend für die neue Ausstellung ist. Was jedoch so vielversprechend klingt, geht im Märchen katastrophal aus: Die Mutter lässt aus einem Anflug von Gier heraus das Töpfchen überkochen, sodass der Hirsebrei alsbald die ganze Stadt verschlingt.

Diese Gefahr des ungebremsten Wachstums spiegelt sich auch in den unterschiedlichen Kunstwerken der Ausstellung wider: „Wir erleben es als positiv, wenn unsere Kinder oder die Blumen im Garten wachsen. Diesen Wachstumsprozessen sind natürliche Grenzen gesetzt. Das Wachstum im industriellen Bereich aber kennt das nicht. Deshalb sollten wir uns immer wieder fragen: Wann ist es genug?“, gibt Bürgermeister Friedhelm Boginski bei der Eröffnung am Freitag zu bedenken. Mögliche Antworten auf diese Frage fanden insgesamt zwölf internationale Künstler, die nun unter der Leitung von Lilian Engelmann und Isabelle Meiffert ihre Ergebnisse präsentierten.

Kritisch und auf vielfältige Weise setzten sie sich mit dem Phänomen des menschlichen, pflanzlichen und ökonomischen Wachsens und dessen Folgen auseinander. So hält die Künstlerin Julika Rudelikus in ihrer Videoinstallation „Dressage“ der Gesellschaft einen Spiegel vor, indem sie offen hinterfragt, welche sozialen Werte wir unseren Kindern eigentlich mitgeben.

Die großformatigen Fotografien „Ship Cancellation“ von Sven Johnes dienen wiederum der Veranschaulichung, dass auch dem industriellen Wachstum Grenzen gesetzt sind: Fünf Schicksale von Schiffen werden hier präsentiert, dessen technische Neuerungen letztendlich zu ihrem Untergang führten.

Doch auch die Stadt Eberswalde selbst scheint eingeflochten und im Dialog mit den Werken zu stehen: Anknüpfungspunkte sind hier vor allem der Neue Blumenplatz am Humboldt Gymnasium sowie die Skulptur „Wachsen in Erinnerung“ auf dem Platz der zerstörten Synagoge in der Goethestraße, die ebenso einen wichtigen Platz in der Ausstellung bekommen. Schon 2016 setzten sich Kulturamtsleiter Stefan Neubacher und die Kuratorinnen zusammen, um über die zukünftige Bedeutung von Kunst in der Stadt zu beratschlagen. „Wir wollten eine Ausstellung eröffnen, die zu Eberswalde passt“, blickt Kuratorin Isabelle Meiffert zurück. Dass das Thema mit Bedacht gewählt wurde, zeigt sich auch in der Wahl des Ausstellungsortes: „Das Haus Hermann Scheer ist ideal, weil es, gebaut aus nachwachsenden Rohstoffen, sehr gut zum Thema passt“, erzählt Meiffert weiter. Die offenen Panoramafenster rücken die umgebende Landschaft zusätzlich in den Mittelpunkt, was, so verspricht sich die freiberufliche Kuratorin, neue Denkanstöße anregen könnte.

Ob auch Kinder und Schulklassen Zugang zu den Exponaten finden werden, muss sich noch herausstellen. Zeigt sich die Ausstellung doch hochkomplex in ihrer künstlerischen Freiheit und inhaltlichen Aussagen.

Die Ausstellung ist bis zum 5. Oktober geöffnet. Der Eintritt ist kostenfrei. Am 14. September wird dann der Film „Downsizing“ als zusätzliche Anregung vorgestellt. Am 18. September folgt ein „SpazierGespräch“ mit Lilian Engelmann, das am Neuen Blumenplatz enden wird.