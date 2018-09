Festumzug mit Tier und Technik

Stephanie Fedders

Rönnebeck Kerry hatte so gar keinen Bock auf Bändertanz. Als die Frauen aus Rönnebeck vor dem Feuerwehrgerätehaus schwungvoll beim Erntefest ihren Auftritt absolvierten, büxte ein paar Meter weiter eine junge Dame aus. Sie machte sich vom Acker – und verließ ihr Gatter.

Auf diese Idee konnte auch nur ein Schwarznasenschaf kommen, das kurz davor war, seine Wolle einzubüßen. Die vielen Gäste des Erntefestes dachten gar nicht daran, die Veranstaltung am Sonnabend frühzeitig zu verlassen. Schließlich war der bunte Bändertanz erst der Auftakt zu einer Reihe von Programmpunkten, die für einen unterhaltsamen Nachmittag sorgten.

Tiere und Technik – letztere machte Besitzern und Besuchern gar keine Probleme. Vom alten Lanz Bulldog, den Norbert Krüger aus Gransee steuerte, bis zum modernsten New Holland aus dem Fuhrpark von Sonnenbergs Gemeindebürgermeister Ralf Wöller (CDU) rollten alle Fahrzeuge störungsfrei durchs Dorf. Ein Anblick, über den sich Ortsvorsteher Andreas Feindura als einer der Organisatoren ganz besonders freute: „Ein wunderbarer Umzug mit sehr vielen Treckern. Ich glaube, so viele hatten wir noch nie“, teilte er dem Publikum bei der Eröffnung mit. Es folgte ein herzliches Dankeschön an alle Helfer, die nicht nur anpacken, sondern auch noch flexibel einsetzbar sein mussten. Wer eben noch am Grill stand und die Wurst ins Brötchen bettete, sah sich Minuten später schon unter der Erntekrone die grünen und gelben Bänder vor dem Tanz zusammenhalten.

Das Fest bereicherten darüber hinaus nicht nur die Landfrauen aus Keller, die Jagdhornbläser und die Kita „Zwergenland“ aus Gransee mit ihrem Stück von der „roten Rübe“, sondern auch die Mitglieder der Rönnebecker „Lach- und Spaßgesellschaft“, die sich zu jedem Erntefest etwas einfallen lassen. Dieses Jahr gab es Sketche satt, passend zu Hits wie „Resi, ich hol dich mit dem Traktor ab“ oder „Theo, wir fahr`n nach Lodz“.

Während der Bändertanz reine Frauensache war, mussten die Männer ran beim Schaudreschen. Ein Haufen Getreide bekam mit den Dreschflegeln ordentlich Prügel. So wird es ausgesehen haben auf dem Land, vor rund 2 000 Jahren. So lange wird nämlich schon Getreide gedroschen, erfuhren die Zuschauer. Die Zusatzinformation, dass zu der Zeit noch die Römer in Rönnebeck waren, konnte leider keiner der Anwesenden bezeugen. Gemeinhin geht die Wissenschaft davon aus, dass die Legionen es nicht über die Elbe schafften.

Auch das Schaf Kerry kam nicht weit. Besitzer Roland Wendt blieb ihr in der Dorfstraße dicht auf den Fersen. Als Brandmeister und Chef der Löschgruppe Rönnebeck weiß er, was zu tun ist – nicht nur, wenn Feuer ausbricht. Auch seine dreijährige Ausreißerin musste klein bei geben und zurück ins provisorische Gatter. Dann ging es ihr an die Wolle. Schaf-Scherer Peter Groth aus Zehdenick setzte die Dreijährige unter den neugierigen Blicken zahlreicher Gäste auf den Hintern und legte los. Minuten später war das Werk vollbracht, Kerry um einige Kilo leichter und Roland Wendt erleichtert.