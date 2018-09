Krankenhäuser sind im Visier von Hackern

Dorothee Torebko

Berlin (MOZ) Cyberattacken sind für Krankenhäuser eine immer größere Gefahr: Ende vergangener Woche hatten Hacker drei Krankenhäuser in und um Bremerhaven angegriffen. Unter anderen musste die Notaufnahme geschlossen werden.

Hacker schleusen Schadprogramme in die Netzwerke der Kliniken ein, legen Computer lahm und wollen Lösegeld für die Wiederherstellung von Daten erpressen. Die Folgen können dramatisch sein: Ärzte können Patientenakten nicht einlesen und müssen Operationen verschieben. Die Kliniken sind auf Stift, Papier und Fax angewiesen. IT-Experten kritisieren das und fordern Krankenhäuser auf, sich mehr mit dem Thema Sicherheit auseinanderzusetzen.

„Der Gesundheitssektor ist weniger gut gewappnet für Attacken als der Finanzbereich. Die digitale Infrastruktur ist zumindest in Teilen nicht up to date, es gibt großen Nachholbedarf“, erläutert Nabil Alsabah, Sicherheitsexperte vom Digitalverband Bitkom. Eine Vermutung ist, dass nicht wenige Krankenhäuser mit älteren Systemen arbeiten, die anfälliger für Attacken sind.

Wie viele Krankenhäuser deutschlandweit betroffen sind, ist nicht bekannt. Denn eine behördliche Meldepflicht gilt nur für größere Häuser. Eine Studie der Unternehmensberatung Roland Berger aus dem Jahr 2017 nennt dramatische Zahlen. Von 500 befragten Krankenhäusern gaben 64 Prozent zu, von einem Hacker angegriffen worden zu sein.

Der bislang schlimmste Fall stammt aus dem Jahr 2016 im nordrhein-westfälischen Neuss. Im Februar hatten Hacker das System mit einer schadhaften Software infiltriert. Die gesamte IT musste abgeschaltet werden. Doch nicht nur in Deutschland sind Cyberangriffe ein Problem. In Singapur entwendeten im Juli Kriminelle die Daten von 1,5 Millionen Patienten. In Großbritannien legten Hacker im vergangenen Jahr vier Krankenhäuser lahm.

Der Branchenverband Bitkom verweist darauf, dass es sowohl der Investitionen als auch der Schulungen von Mitarbeitern bedarf. Denn diese seien ein großer Risikofaktor, etwa, indem sie aus Unwissen heraus schadhafte Mails öffnen. In Brandenburg hat das Landeskriminalamt bereits reagiert und eine Beratungsstelle gegen Cyberkriminalität eingerichtet. Dort informiert das LKA neben Unternehmen auch Krankenhäuser, wie sie Angriffe von Hackern erkennen und abwehren können.