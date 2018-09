Neuruppiner Unternehmen holt Wirtschaftspreis

Siegmar Trenkler

Dresden/Neuruppin (MOZ) Erneut hat ein Neuruppiner Unternehmen die bedeutendste Auszeichnung der Wirtschaft in Deutschland gewonnen: den Großen Preis des Mittelstands. Am Sonnabend wurde die im Treskower Gewerbegebiet ansässige ASL Automationssysteme Leske GmbH damit geehrt. Das Unternehmen stellt Spezialmaschinen für Industriefirmen weltweit her. Geschäftsführer Andreas Leske nahm den Preis bei der Gala in Dresden entgegen und dankte seinen Mitarbeitern für diese Leistung. Seine Firma war seit 2009 regelmäßig nominiert worden und hatte es 2016 bereits unter die fünf Finalisten geschafft.

2018 waren erstmals acht Neuruppiner Unternehmen für den Großen Preis des Mittelstandes nominiert worden. Diese Nominierung erfolgt durch Kommunen oder Verbände. Für ASL hatten sich das Regionalcenter Ostprignitz-Ruppin der Industrie- und Handelskammer (IHK) und die Prignitz-Ruppiner Vertretung des Berufsverbandes der Mittelständischen Wirtschaft (BVMW) eingesetzt.

Mehrfach sind in der Vergangenheit Finalisten und Gewinner aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin gekommen – beispielsweise Kronoply aus Heiligengrabe und Huch Behälterbau aus Werder.