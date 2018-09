Bürgerbündnis feiert 25-jähriges Bestehen

Aileen Hohnstein

Hennigsdorf Bürger für Bürger – nach diesem Grundsatz engagieren sich seit 25 Jahren Mitglieder und Unterstützer des Bürgerbündnisses in Hennigsdorf. Am Sonnabend wurde das Jubiläum gefeiert. Immer wieder wurde an den erst im Juli verstorbenen Mitbegründer Horst Brandenburg erinnert.

„Und, wer hat euch hierher gebracht?“, fragt Siegfried Karau seine Zuhörer im Bürgerhaus „Alte Feuerwache“. Immer wieder kommt die Antwort: „Horst hat mich angesprochen.“ Horst Brandenburg war eines der Gründungsmitglieder des Bürgerbündnisses und hatte in all den Jahren nie seinen Eifer für die Sache verloren. Auf die Jubiläumsfeier hatte er sich schon gefreut, doch es sollte anders kommen. Im Juli verstarb Brandenburg. Immer wieder kommt am Nachmittag das Gespräch auf Horst Brandenburg, wird an ihn erinnert.

Nicht nur in Gedanken und Worten ist er bei der Gedenkfeier des Bürgerbündnisses am Sonnabend anwesend. Auch ein Bild von Horst Brandenburg ist aufgestellt. Es steht vor Siegfried Karau, ebenfalls Gründungsmitglied, der nun an seiner Stelle einen Rückblick über die vergangenen 25 Jahre gibt. „Jetzt soll ich was Ernstes erzählen, dabei macht das doch normalerweise der Horst“, beginnt er seine Rede. Bürger für Bürger, das war immer die Maxime des Bürgerbündnisses. Von Anfang an ging es darum, eine eigene Meinung in der Kommunalpolitik zu vertreten und keine Entscheidungen unter Fraktionszwang zu vertreten. „Das Bürgerbündnis ging aus einer Bürgerbewegung der Wendezeit hervor“, erzählt Karau. 1993 war das Gründungsjahr der freien und parteiunabhängigen Wählergemeinschaft in Brandenburg.

Eine Protestbewegung, die ohne Gewalt Bedeutendes bewirkt hat – diese Idee sei für ihn eine großartige, sagt Siegfried Karau im Gespräch nach seiner Rede. Doch wie sieht es damit heute aus? Karau ist da wenig optimistisch, alle Parteien hätten derzeit mit Politikverdrossenheit zu kämpfen. Damit, dass Wähler sich zwar über politische Themen aufregen, aber sich zu leicht von einfachen Lösungen vereinnahmen lassen. So verliere auch das Bürgerbündnis in Hennigsdorf seit den ersten Wahlerfolgen von 1998 an Wählerstimmen. „Aber ich bin froh, dass sie sich hier mit jungen Kräften organisieren und weitermachen“, meint er.

Gut 15 Menschen engagieren sich derzeit aktiv im Bürgerbündnis, dazu kommen weitere Unterstützer. Änderungen stehen künftig dennoch an. So wird Fraktionsvorsitzender Hans-Hermann Rönnecke bei der kommenden Kommunalwahl nicht mehr antreten, auch andere wollen sich aufgrund ihres Alters zurückziehen. „Ich denke, dass wir gut aufgestellt sind“, sagt Rönnecke dazu optimistisch. Es stünden genügend Kandidaten zur Verfügung und zur Zeit würden schon erste Ideen zusammengetragen, die später nach der Wahl von den gewählten Abgeordneten realisiert werden sollen.

Am Sonnabend wird deshalb ein Plakat aufgehängt, auf das Zettel mit ersten Gedanken geklebt werden konnten. Auch Petra Kirbach, die Horst Brandenburg im Amt nachfolgt, hat zu diesem Gedankenaustausch beigetragen und eine Thematisierung der Umgehungsstraße in Nieder Neuendorf angeregt. Dabei zeigt sich, dass die Mitglieder des Bürgerbündnisses sich nicht immer einig sind. Soll die Umgehungsstraße nun ortsnah oder ortsfern sein? Für Petra Kirbach ist das ein guter Beleg dafür, wie das Bürgerbündnis als Wählergemeinschaft funktioniert: „Wir sind keine Partei, hier darf jeder eine eigene und auch andere Meinung haben.“ Wichtig sei nur, dass die Meinungen der Bürger letztlich auch ins Stadtparlament getragen und von den Politikern gehört werden.

Ihre erste Stadtverordnetenversammlung hat Petra Kirbach erst noch vor sich. Doch sie ist sich sicher: „Es ist nicht leicht, in die Fußstapfen von Horst Brandenburg zu treten.“ Mit seinem Engagement und der Gabe, auch Jugendliche anzusprechen, habe er das Bürgerbündnis auf unnachahmliche Weise vorangebracht.

Wie dieser Verlust in Zukunft kompensiert werden kann, darüber wird gerade intensiv nachgedacht. Dafür muss dasBürgerbündnis bekannter werden. „Wichtig ist, dass die Bürger zu uns kommen und uns sagen, was sie bewegt. Dann können wir auf der kommunalen Ebene etwas bewegen“, sagt Petra Kirbach.