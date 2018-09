Handwerk, Musik, Kunst und Markt

Gemütliches Plätzchen: Sowohl vor als auch im und hinter dem Speicher konnten die Besucher des Herbst- und Handwerkermarktes an beiden Tagen viel entdecken. So mancher deckte sich mit Produktionen der Region ein. © Foto: Cornelia Mikat

Ingo Mikat

Friedersdorf Bei sommerlichem Wetter besuchtem am Wochenende so viele Gäste wie noch nie das vom Freundeskreis Friedersdorf organisierte Herbstfest mit Handwerkermarkt. Sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag boten Handwerker und regionale Händler ihre Produkte feil.

Auf dem Speichervorplatz erwartete die Gäste eine Vielzahl Verkaufsangebote, Handwerksvorführungen und tolle Unterhaltungsmusik. Schon kurz nach Eröffnung des Marktes drängten sich zahlreiche Schaulustige um Korbmachermeisterin Thea Müller aus Buschdorf, die vorführte, wie aus Weidenruten schöne Körbe entstehen. Ein paar Meter weiter saß Irene Hamann an einem Spinnrad. Die Handwerkerin hält in Lietzen eine kleine Schafgruppe und verarbeitet die Wolle der Tiere zu wärmenden Socken. Beatrice Bourehil aus Berlin freute sich, dass sie für die kühle Jahreszeit ein paar echt Schafwollsocken erwerben konnte. Erwin Popp aus Frankfurt führte das Drechseln vor. An weiteren Handwerkerständen gab es Türkränze aus Naturmaterialien, Schmuck aus Holz und Geweih, Türschilder und Taschen.

Mitten auf dem Platz lag ein großer Berg rot leuchtender Kürbisse. Bernhard Beyer aus Lietzen ermunterte unermüdlich Gäste, an einem Gewichts-Schätzwettbewerb teilzunehmen. Der für den Wettbewerb ausgewählte Kürbis brachte am Ende 5,78 kg auf die Waage. Eberhard Süssmitt aus Frankfurt kam mit seiner Schätzung von 5,72 kg dem tatsächlichen Gewicht am nächsten und konnte sich über eine Flasche Sekt sowie den Kürbis als Preis freuen. Wenige Meter von den Kürbissen entfernt boten Landwirte Obst und Kartoffeln an. Mitglieder der Volkssolidarität des Ortes ergänzten das Angebot mit Obst und Gemüse aus ihren Gärten. Kunstfreunde freuten sich über den neuen Oderbruchkalender für 2019 der Malerinnen Gisela Neumann und Barbara Nagel.

Im Speicher selbst nutzten zahlreiche Herbstfestgäste die Gelegenheit zum Besuch des Speicherladens sowie zur Besichtigung der beiden Kunstausstellungen und einer Technikschau „Radios aus Zeiten von Oma & Opa“der Friedersdorfer Radiofreunde. Während vor dem Speicher ab Sonnabendmittag „Papa Binnes Jazz Band“ für gute Laune sorgte, ging im Gebäude „Radio Friedersdorf“ auf Sendung und öffnete der „Radiodoktor“ seine Sprechstunde. Nachmittags verzauberten Tänzerinnen von „Colores de Flamenco“ die Festgäste mit temperamentvollem Flamenco. Am Sonntag sorgte die Comedy-Blues-Band „Schwärzefüsse“ aus Eberswalde für musikalisches und satirisches Vergnügen. Gäste lobten das vielfältige interessante Angebot auf dem Herbstmarkt und besichtigten auch gerne die an beiden Tagen geöffnete Barockkirche des Ortes.