Feiern und schmausen wie in alten Zeiten

Sophie Schade

Oranienburg Um mindestens 600 Jahre wurde die Zeit am Wochenende im Oranienburger Schlossinnenhof zurückgedreht. Zum jährlichen Ritterfest kamen Knappen, Gaukler und Kräuterhexen aus ganz Brandenburg zusammen, um gemeinsam die Zeit der tapferen Krieger und Burgfräulein zu zelebrieren.

Die „Schmierenkomödianten“ eröffneten am Sonnabend das Bühnenprogramm und ließen sich über die alltäglichen Probleme aus, mit denen ein Gaukler zu kämpfen hat – seien es unliebsame Kollegen oder der ausbleibende Erfolg beim Erlernen neuer Tricks. Währenddessen schmökerten bereits einige Familien an den zahlreichen Ständen, die allerlei Gewandung und Gebrauchsgegenstände anboten – hergestellt in traditionellen handwerklichen Verfahren. Christian Dausien aus Berlin beispielsweise zauberte Vasen, Brettchen und Deko-Elemente fürs heimische Wohnzimmer.

Schon die Jüngsten hatte die Faszination fürs Mittelalter gepackt. Der neunjährige Fabio besorgte sich kurzentschlossen vor Ort die nötige Gewandung aus Schild, Schwert und Helm, um sich selbst wie ein echter Ritter zu fühlen. Zuvor ist er mit seiner Mutter den weiten Weg aus Potsdam in die Kreisstadt gefahren. Denn in ihrer Nähe gibt es viel zu selten Mittelalterfeste, finden die beiden. Spannend findet Fabio die Kampfkunst der Ritter, besonders das Bogenschießen hat es ihm angetan. „Die Schrift mit den vielen Schnörkeln gefällt mir auch gut“, sagte er. Die ziert glücklicherweise jede der aufgebauten Buden. Die Eltern des vierjährigen Ole sind mit ihm aus Hoppegarten nach Oranienburg gekommen.

Inzwischen stimmten „Ohrenpeyn“ ihre Instrumente für den bevorstehenden Auftritt. Dabei sorgten sie in der Tat für leichte Ohrenschmerzen, bevor sie ihr Publikum dafür mit ihrem gekonnten Spiel auf Instrumenten, die auch fleißige Konzertgänger selten hören, verwöhnten. Die Künstlergruppe „Midgards Feuerbund“ lud zu einem Besuch in ihr begehbares Lager ein, um dort das alltägliche Leben eines Ritters zu zeigen. (so)