600 MOZ-Tassen wechseln Besitzer

In eigener Sache

Eigene Seite mit Foto: Evita und Jaqueline Prager waren beim Tag der offenen Tür in der MOZ-Lokalredaktion. © Foto: Steffen Göttmann

Begehrt: Der Kuchen am Pressecafé mit der MOZ-Tasse, die die Kunden mit nach Hause nehmen durften. © Foto: Steffen Göttmann

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Fast 600 extra fürs Altstadtfest angefertigte MOZ-Kaffeetassen wechselten am Sonnabend am MOZ-Pressecafé vor der Lokalredaktion in der Königstraße den Besitzer. Steffen Schwanitz aus Frankfurt (Oder) und sein Team hatten jede Menge zu tun. Vor dem Kuchenstand bildeten sich lange Schlangen. Bis 18 Uhr war jedoch fast alles verputzt.

Die Brüder Till und Moritz Deutschländer am benachbarten Stand der Märkischen Oderzeitung fotografierten Gäste einzeln, als Familien oder in Gruppen und druckten die Fotos als Postkarte. Sie waren zudem mit dem Glücksrad aus der Frankfurter Zentrale der MOZ angereist. Zu gewinnen gab es kleine Präsente. Für die Kinder hatten sie eine Buttonmaschine mitgebracht. Sie konnten selber Buttons mit Kruschel-Motiven herstellen.

Joshua aus Bralitz konnte es kaum erwarten das grüne Monster Kruschel zu treffen, das am Morgen noch beim Stadtfest in Seelow Station gemacht hatte. Kruschel ist das Maskottchen der neuen Kinderzeitung der MOZ, die jeden Sonnabend erscheint und abonniert werden kann. Schließlich kam Kruschel dann doch zur Freude der Kinder. Der Mann im Kostüm musste jedoch gelegentlich pausieren, da es in praller Sonne warm unterm Kunstpelz wurde.

In der Lokalredaktion erwarteten Kathleen Noack, Heike Jänicke, Nadja Voigt und Steffen Göttmann die Besucher des Tages der offenen Tür in der Lokalredaktion. Wer wollte, konnte sich fotografieren lassen und eine Sonderseite der MOZ mit dem eigenen Foto mit mitnehmen, wie Evita und Jaqueline Prager aus Bad Freienwalde. Zu dem Stammgästen gehören Kerstin und Daniel Werner mit den Kindern Leefke und Neele. Sie können so Zuhause das Wachstum ihrer Kinder verfolgen. Auch Joachim „Cäsar“ Schmidt aus Altranft kam vorbei. Diesmal ließ er sich mit einem Strohhut fotografieren, den er sich aus Bad Pyrmont mitgebracht hatte.