Angler versinkt samt Auto im Glambecker See

Tilman Trebs

Glambeck (MOZ) Kurioses Ende eines Angelausfluges: Ein 54-jähriger Mann ist in der Nacht zu Sonntag mit seinem Auto im Glambecker See untergegangen. Der Mann konnte sich retten und blieb unverletzt.

Wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Montag berichtete, hatte sich der Angler am späten Samstagabend in seinem am See abgestellten Renault schlafen gelegt. Allerdings hatte sich später aus noch ungeklärter die elektronische Handbremse gelöst. Das Auto rollte danach samt Insasse in den See und ging nach rund 20 Metern unter.

Der 54-jährige war rechtzeitig aufgewacht und konnte sich retten. Er blieb nach Angaben der Polizeisprecherin unverletzt. Das Auto musste später mit Hilfe der Feuerwehr und schwerem Gerät geborgen werden.