Weil das Leben ein ständiges Abschiednehmen ist

Thomas Berger

Strausberg ([]) Aus Anlass seines 20-jährigen Bestehens, das formell Anfang November am Gründungsort Seelow gefeiert wird, hatte der Ambulante Hospizdienst Märkisch-Oderland am Freitagabend zu einer weiteren Veranstaltung im Jubiläumsjahr eingeladen: eine Lesung in der Bonhoeffer-Kapelle. Anke Burchat vom dreiköpfigen Mitarbeiterteam, zu dem noch Martina Hickstein und Miriam Göldner gehören, verwies gleich bei der Begrüßung auf die inzwischen 76 Ehrenamtlichen als größten Schatz. Die 20 Jahre, das seien neben all dem Leid, das man lindern helfe, auch Momente der Freude und eben dieses beachtliche bürgerschaftliche Engagement. Aus verschiedenen Berufen kommend, mit eigenen Erfahrungen und Motivationen stellten sich die Ehrenamtlichen der besonderen Aufgabe, Todkranke und ihre Angehörigen zu begleiten, Trost zu spenden.

Der Lesende, Psychologe und Psychotherapeut Andreas Roske-Lay, ist ebenfalls in diesem Bereich aktiv. Es seien seine Kinder gewesen, die ihn zum Schreiben des Buches mit dem Titel „Ein Loch ins Wasser bohren“ animiert hätten, verriet er später. Sein Sohn Georg hat die passenden, sehr behutsam und dennoch ohne Scheu vor Nähe aufgenommenen Fotos beigesteuert. Darunter einige jener Heiderose R., die Roske-Lay als Beispiel der persönlichen Geschichten neben Betrachtungen von Philosophen, Psychologen, Schriftstellern und anderen zum Thema Trauer, Tod und lebenswertes Leben aus dem Buch vorstellte.

Von den zwei Enkelinnen der mittlerweile Bettlägerigen war da die Rede, dem Pech in der Liebe mit ihrem zweiten Mann, der Alkoholiker war und von dem sie sich lange nicht lösen konnte, der starken Verbindung zum Vater, obwohl sie doch erfahren hatte, dass sie ein „Kuckuckskind“ war. Von Einsamkeit, der Sehnsucht nach Nähe und zugleich der Angst davor. Sowie dem Lernprozess, Abschied nehmen zu können. Das Leben bestehe fast permanent aus Abschieden, führte Roske-Lay aus.

Rechtzeitig mit Trauern zu beginnen, das rät in seinem Buch auch die Schweizer Psychoanalytikerin Verana Kast: „Wir müssen bereit sein, Abschied zu nehmen, uns zu verändern.“ Das Leben sei „Abschied und Neubeginn in einer immer wiederkehrenden Schleife“. Gleich eingangs hatte er die Philosophen Schopenhauer und Nietzsche gegenübergestellt. Auf Selbstverantwortung fokussiert der Letztgenannte, verlangt, das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen, Schopenhauer lenkt den Blick auf Erfüllung abseits von Besitz, Eitelkeit und inszenierter Selbstdarstellung. Weitere Veranstaltungen zum Jubiläum folgen.