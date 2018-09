Der Aktivist fährt voraus

Aus der Nachbarschaft: Auch aus Ribbeck, das in diesem Jahr 700-jähriges Bestehen feierte, kamen Umzugsteilnehmer. © Foto: Wolfgang Gumprich

Mildenberg (freier Autor) 707 Einwohner zählt Mildenberg, und es erstaunlich, was der kleine Ort bei Zehdenick immer wieder auf die Beine stellt. So auch am Wochenende beim mittlerweile 33. Bauernmarkt und Windmühlenfest. 50 Gruppen und Wagen bildeten den Festumzug, den wie immer Karin Schulze moderierte.

Jede Gruppe, jeder Verein hatte seinen Wagen festlich zum Thema Herbst geschmückt. Gezogen wurden die Anhänger von alten Treckern, die sämlichst kurz vor dem Eintritt in die Rente tuckerten, aber alle einen runden Lauf hatten. War das Lenken eines solchen Fahrzeugs früher den Männern vorbehalten, so erobern langsam immer mehr Frauen den Platz hinterm Lenkrad. Aus den Nachbardörfern Ribbeck und Zabelsdorf nahmen auch zwei Wagen teil.

Der Nachmittag wurde mit einer kleinen Andacht von Pfarrer Günther Schobert eröffnet. Die Ernte sei eine Zeit für die Gaben, für den Frieden zu danken; er erinnerte daran, dass die Menschen sorgsam und achtsam mit der Natur umgehen sollen. Dann bestieg er den ersten Wagen, der eine Erntekrone trug, die die Landfrauen Löwenberg geflochten hatten. Gezogen wurde der Wagen von einem Aktivist-Trecker aus dem Jahr 1953. Ortsvorsteher André Witzlau, Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) und Christian Enger-Rosenau, Geschäftsführer der Windparks, drehten gemeinsam an der Kurbel – und los ging’s mit dem Umzug durch den Ort, die Hauptstraße einmal rauf und wieder herunter. Kamelle flog zwar spärlich, das aber störte die Zuschauer am Straßenrand überhaupt nicht. Angeführt wurde der Zug von den Jaghornbläsern, es folgte die Kita Regenbogen, die SG Mildenberg, die Volkssolidarität, der Ziegeleipark, der Angelverein, Geschäfte aus Mildenberg und Umgebung, um nur einige zu nennen.

Witzlau, Dahlenburg, Wenger-Rosenau und Hartmut Leib (SPD), Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung, begrüßten die Besucher, Geschäftsführer Wenger-Rosenau appellierte in seinem kurzen Rede daran, in der jetzigen Zeit achtsam zu sein und die Demokratie zu schützen.

Nach dem Umzug verteilten sich die Besucher auf dem Dorfanger, um die Angebote zu probieren und zu kosten. „Wir haben dieses Mal großes Gewicht auf Regionalität gelegt“, sagt dazu Ortsvorsteher Witzlau als Leiter der Organisation. „So ist es uns gelungen, viele Betrieb aus der Umgebung anzusprechen, um ihre Produkte wie Marmelade, Honig oder Wein, hier anzubieten“. Große Freude hatte die jungen Gäste, denn für sie wurde ein Besucher mit Schokolade aufgewogen. Es kamen gut und gerne rund 70 Kilogramm der Süßigkeit zusammen, die an die Kinder verteilt wurde. Die Crazyline-Dancers führten ihre Tänze auf, „Frank, Prof und Sandra“ sangen sich durch das Repertoire musikalischer Größen wie Karat und Matthias Reim. So richtig ging die Post am Abend ab, als der ehemalige Puhdy Peter Meyer mit seiner Band „Eingehängt“ die Bühne betrat. Da hielt es keinen mehr auf seinem Platz. „Wir hatten mehr Besucher als im vergangenen Jahr“, zieht der Ortsvorsitzende Bilanz. Er schätzt, dass das Mildenberger Erntefest das größte im Norden Oberhavels ist. Und da nach dem Fest vor dem Fest ist, werden sich Vereine, Kita, Schule und Ortsbeirat und Jugendclub bald zur Manöverkritik zusammensetzen, um die 34. Auflage noch besser zu gestalten.