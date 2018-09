Velten rockt bei der Kneipennacht mal wieder ab

Oldies in der Scheune: Im Feldschlösschen brachte die Coverband „Rezeptfrei“ alte Hits zurück in die Erinnerung. © Foto: Aileen Hohnstein

Aileen Hohnstein

Velten „Eine Busfahrt, die ist lustig…“ – Das hätte am Sonnabend gut das Motto zur 12. Veltener Kneipennacht sein können. Ein Bus steuerte den ganzen Abend über bis in den frühen Morgen im Halbstundentakt alle teilnehmenden Lokale an. Acht waren es in diesem Jahr.

Zeitweise drängten sich so viele Kneipengänger in bester Stimmung in den Shuttlebus, dass kaum noch ein freier Zentimeter zu finden war. „Nicht, dass hier wegen Überfüllung geschlossen ist“, stöhnte eine Frau beim Anblick des vollen Fahrzeugs, das an der Haltestelle einfuhr. Für Sorgen aber gab es keinen Anlass – während sich der halbe Bus leerte, weil die Leute bei ihrer Wunschkneipe angekommen waren, konnte der nächste Schwung gutgelaunter Partypendler einsteigen und zur nächsten Lokalität fahren. „Mensch, jetzt trifft man endlich mal wieder jemanden!“, rief ein Mann lachend, der von seinem Sitzplatz aus immer wieder neu Eingestiegene begrüßte.

Die Veltener Kneipennacht hat sich als Event mit Publikumsgarantie etabliert. Nicht nur präsentieren sich hier die Veltener Lokale und Kneipen, auch die Musik spielt eine große Rolle. Neun Bands traten am Sonnabend auf, dazu spielten sechs DJs bis in den Morgen.

Neu in diesem Jahr: Erstmals machten auch das Feldschlösschen Weimann und die Baguetteria Annabell bei der Kneipennacht mit. „Ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie es hier ankommt“, erzählte Sebastian Hornburg, der seit knapp drei Jahren das Feldschlösschen führt. Bei ihm gab die Band „Rezeptfrei“ in der Partyscheune Hits wie Marianne Rosenbergs „Er gehört zu mir“ zum Besten.

Ein paar Meter von der Scheune entfernt knisterte ein Lagerfeuer, vor dem sich die Besucher gemütlich bei einem Bier unterhielten. Musik und Plausch in angenehmer Atmosphäre – im Garten vom Feldschlösschen wurde die Grundessenz der Kneipennacht Realität.

Das war auch im Garten der Baguetteria Annabell nicht anders. Ricarda Bergmann-Fischer hatte extra für die Veranstaltung die Gartenpforten für die Gäste geöffnet, damit alle Platz finden konnten. Liebevoll war der Garten unter anderem mit Strohballen dekoriert, die auch eine bequeme Sitzgelegenheit abgaben. Eine Besonderheit: Die Band Lee Rock bespaßte nicht nur den ganzen Abend über das Publikum mit Musik und Witz. Die Band hat auch eine Verbindung zum Lokal. Immerhin gehört der Bäcker, der Ricarda Bergmann-Fischer sonst die Baguettes liefert, zu den Musikern.

Auch im Gasthof „Zur Alten Weide“ ging es vergnügt zu. Während die Coverband „Stampede“ rockte, genossen die Gäste den Abend. „Ich bin ein Wiederholungstäter“, gab Olaf Hoof fröhlich zu. Als Besitzer des Ratskellers hatte er selbst schon die Kneipennacht veranstaltet. Nun folgt er als Musiker nur noch seinem Musikgeschmack, wenn es um die Auswahl der Lokale geht, die er bei der Kneipennacht besucht. Er ist begeistert von der Veltener Kneipennacht, die nicht nur Veltener anlockt. Auch wenn er gleichzeitig bedauert, dass das Konzept in der Region kopiert wird und dadurch die Einzigartigkeit verlorengeht.

Für Cerstin Sommer ist die Kneipennacht ebenfalls etwas Tolles. Zum dritten Mal besuchte sie diese am Sonnabend, dieses Mal mit ihrem Sohn, dessen Freundin und deren Eltern. „Ich finde es toll, dass es hier so etwas gibt und die ganze Stadt auf den Beinen ist“, sagte sie und wippte gleich lächelnd weiter mit ihrem Kopf zur Rockmusik.(aho)