Tilman Trebs

Zehdenick (MOZ) In einen Kiosk am Berliner Tor in Zehdenick sind Unbekannte in der Nacht zu Sonntag eingebrochen.

Die Täter hätten zunächst eine Jalousie hochgedrückt und dann eine Scheibe eingeschlagen, um in das Geschäft zu gelangen, berichtete Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Montag. Aus dem Laden seien die Tageseinnahmen gestohlen worden. Angaben zur genauen Höhe des Schadens gab es nicht.