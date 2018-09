Landesregierung will Zahl der Studenten erhöhen

dpa

Potsdam (dpa) Die Brandenburger Landesregierung will dem Lehrer- und Fachkräftemangel mit einer Ausbildungsoffensive begegnen. Profitieren sollen insbesondere die vier Fachhochschulen des Landes.

Die Brandenburger Landesregierung will die vier Fachhochschulen mit 22 zusätzlichen Professorenstellen stärken. Zugleich sollen die Möglichkeiten für Studenten zur Promotion verbessert werden, kündigte Wissenschaftsministerin Martina Münch (SPD) am Montag in Potsdam an.

„Die Fachhochschulen sind der wichtigste Ausbildungsplatz für die Fachkräfte, die in den Unternehmen dingend gebraucht werden“, sagte die Ministerin. „Daher wollen wir die Attraktivität deutlich erhöhen.“ Für das „Zukunftsprogramm“ stellt die Landesregierung vom kommenden Jahr an einmalig 2,4 Millionen Euro und jährlich 3,1 Millionen Euro bereit.

Für die Promotionen sollen die Fachhochschulen mit den Universitäten kooperieren. „Wichtig ist, dass es mit der neuen Richtlinie einen für unsere Studenten strukturierten Weg zur Promotion gibt“, sagte die Präsidentin der Technischen Hochschule Wildau, Ulrike Tippe.

Doch auch für die Lehrenden solle die Fachhochschule mit mehr Möglichkeiten in der Forschung attraktiver werden, betonte der Präsident der Fachhochschule Eberswalde, Wilhelm-Günther Vahrson. Denn derzeit sei es insbesondere bei den Ingenieurwissenschaften schwierig, genügend geeignete Bewerber für Professuren zu gewinnen.

Vahrson will etwa einen neuen Studiengang zu Konzepten der Landnutzung und Biodiversität auflegen. „Das ist ein hochaktuelles Thema, die Zahl der Insekten ist in den vergangenen 25 Jahren um 75 Prozent gesunken“, sagte er. Tippe plant einen fächerübergreifenden Studiengang zur computergesteuerten Mobilität. „Denn dabei kommen neben rein technischen auch juristische und soziale Fragen zum Tragen“, erläuterte die Präsidentin.

Auch die Universität Potsdam wird deutlich ausgebaut: Wegen des Lehrermangels sollen vom Jahr 2020 an 1000 Abiturienten ein Lehramtsstudium beginnen können, wie die Uni am Montag mitteilte. Bislang existieren 650 Plätze für Studienanfänger. Im ersten Schritt wird die Zahl der Plätze 2019 um 150 erhöht. Die Landesregierung will dafür von 2020 an jährlich zusätzlich elf Millionen Euro ausgeben. Damit werden 22 zusätzliche Professuren und 42 Funktionsstellen geschaffen. Auch die Verwaltung soll aufgestockt werden.

Mittelfristiges Ziel sei es, die Zahl der derzeit rund 48 000 Studenten in Brandenburg um etwa zehn Prozent zu erhöhen, erklärte Münch. An den Fachhochschulen sind derzeit rund 13 500 Studierende immatrikuliert.