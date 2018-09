Plastikfiguren sind der Publikumsmagnet

Anja Rütenik

Neuruppin Mehr als 9 000 Menschen haben die Ausstellung „Playmobil-Spielgeschichte(n)“ in der Neuruppiner Kulturkirche besucht. Damit zählt die Schau zu den erfolgreichsten in dem Veranstaltungshaus. Am Sonntag ging die Schau nach fünf Wochen mit zwei kostenlosen Führungen zu Ende.

Zum Vergleich: Die Ausstellung mit Kunstwerken des Schauspielers und Malers Armin Mueller-Stahl hatte im Jahr 2013 insgesamt 6 000 Besucher – war aber mit drei Monaten mehr als doppelt so lange geöffnet wie die Spielzeug-Ausstellung. Die Spielzeug-Ausstellung des Hamburger Sammlers Oliver Schaffer hatte jedoch auch eine umfassendere Zielgruppe: „Wir haben gesehen, wie groß die Nachfrage nach Familienausstellungen ist“, sagte Neuruppins Kulturmanager Andreas Vockrodt am Sonntag dem RA. Er zeigte sich sehr erfreut über die große Zahl der Besucher, von denen viele gleich mehrfach in die Ausstellung kamen. „Was bleibt, ist das Playmobil-Grinsen“, fasste er zusammen.

Eröffnet wurde die Ausstellung nach mehr als einjähriger Planungszeit am 4. August. Zum Abschluss am Sonntag führte Oliver Schaffer noch einmal persönlich durch die Kulturkirche und erklärte den Besuchern seine liebevoll gestalteten Dioramen, unter denen sich neben einer Drachenburg und einer Playmobil-Stadt auch die Kulturkirche selbst und die Mark Brandenburg fanden.

Die Schau mit den beliebten Kunststoff-Spielfiguren und die eigens produzierte Fontane-Playmobil-Figur sorgten für Resonanz weit über Neuruppin hinaus – und warben zugleich für die Fontanestadt. Selbst die Neue Zürcher Zeitung berichtete. Die Besucher der Ausstellung kamen aus ganz Deutschland und auch aus dem Ausland, etwa Dänemark, berichtet Andreas Vockrodt. Da der Ausstellungszeitraum in die Urlaubssaison fiel, kamen viele Gäste auf der Durchreise in die Kulturkirche. Aber auch Schulklassen hätten die Ausstellung als Ausflugsziel genutzt, so der Kulturmanager.

Von der exklusiven Theodor-Fontane-Sonderfigur, die in einer Auflage von 25 000 Stück erschienen und die nur über die Kulturkirche erhältlich ist, sind bisher rund 13 000 an den Mann oder die Frau gebracht. Knapp 4 500 wurden laut Andreas Vockrodt an die Kinder verteilt, die die Ausstellung besucht haben. Online wurde die Figur von Sammlern aus ganz Europa angefordert. Manch einer rechnet offenbar mit rascher Wertsteigerung: Im Internet-Auktionshaus Ebay wird der Plastik-Fontane derzeit für durchschnittlich 15 Euro pro Stück angeboten.

Die Nachfrage zur Ausstellung blieb laut Andreas Vockrodt bis zum Schluss ungebrochen. Eine Verlängerung sei jedoch nicht möglich gewesen. Denn am Freitag beginnt die Konzertsaison in dem ehemaligen Gotteshaus. Zum Start spielt das Brandenburgische Staatsorchester unter der Leitung des Vorsitzenden des Neuruppiner Musikvereins, Takao Ukigaya, Beethovens Neunte Sinfonie. Beginn ist um 19 Uhr.