Konzert, Führungen, Ausstellungen

Frankfurt/Hohenwalde Zum Tag des offenen Denkmals waren am Sonntag wieder viele interessierte Frankfurter unterwegs. Sie folgten dem diesjährigen Motto „Entdecken, was uns verbindet“, das an den verschiedenen Orten ganz unterschiedlich umgesetzt wurde: In der Marienkirche mit einem beeindruckenden Konzert des Deutsch-Polnischen Jugendorchesters und eines weißrussischen Mädchenchores, im Frankfurter Rathaus mit Führungen zur bevorstehenden Sanierung, an der Großen Oderstraße mit Erläuterungen zu den archäologischen Ausgrabungen und in der Hohenwalder Dorfkirche mit einer Fotoausstellung. Überall berührten sich auf eindrucksvolle Weise Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In Hohenwalde betonte Kulturstaatssekretärin Ulrike Gutheil, dass viele dieser Kleinode ohne ehrenamtliches Engagement nicht erhalten werden könnten. Zudem stelle das Land jährlich eine Million Euro für die Sanierung von Denkmalen bereit.