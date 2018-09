Kinderklinik behandelt bald auch Epilepsie

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) In der Kinderklinik im Bad Saarower Helios-Klinikum hat es einen Chefarztwechsel gegeben. Seit Monatsbeginn wird die Abteilung geleitet von Dr. Sigrid Lyding. Ihr Vorgänger, Dr. Andreas Widera, wechselte an ein Klinikum der Sana-Gruppe in Offenbach (Hessen). Einhergehend mit der Neubesetzung des Postens will das Helios-Klinikum sein Leistungsspektrum um den Bereich der kindlichen Nervenerkrankungen ausbauen.

Dr. Sigrid Lyding studierte und promovierte in Berlin, ihre Facharztausbildung und ihre Schwerpunkte Neugeborenenintensivmedizin und Kinderneurologie erwarb sie an Universitätskliniken in Berlin und im Rheinland. Seit 2005 war sie als Oberärztin in leitender Position tätig, zuletzt an der Universitätsklinik in Bonn.

„Wir freuen uns, eine erfahrene Medizinerin und ausgewiesene Spezialistin gewonnen zu haben“, sagte der Ärztliche Direktor des Klinikums, Dr. Jens Osel. Die neue Chefärztin werde künftig auch die Behandlung von Kindern mit neurologischen Erkrankungen wie Epilepsie oder Muskelerkrankungen in Bad Saarow etablieren.

Angekündigt wurde zudem die Schaffung eines Zentrums für Familienmedizin, gemeinsam mit der Geburtshilfe. Müttern und jungen Familien solle damit eine deutliche Verbesserung in der Versorgung rund um die Geburt geboten werden. Entsprechende bauliche Veränderungen beginnen im nächsten Jahr, so das Klinikum.