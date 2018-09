Schattenlos in der Scheune

Thomas Berger

Kunersdorf Mit so viel Zulauf hatten die Organisatoren kaum zu rechnen gewagt – um die 100 Besucher, kleine und große, fanden sich am Sonnabendnachmittag zur offiziellen Premiere des ersten Kinderbuches im Repertoire des regionalen Findling-Verlags ein. Gemeinsam mit zahlreichen fleißigen Helfern vor und hinter den Kulissen hatten die beiden Verlegerinnen Sandra Knopke und Saskia Klemm eingeladen. Ganz bewusst nach Kunersdorf: Nur bedingt, weil dort unter ihren Vorgängerinnen längere Zeit der Verlagssitz war, der heute in Werneuchen liegt. Weitaus mehr, weil eben hier im Jahr 1813 Adelbert von Chamisso dereinst seine später zu Weltruhm gelangte und bis heute in 23 Sprache übersetzte Novelle um Peter Schlemihl verfasste. Die wiederum ist Vorlage für das von Marion Schulz geschriebene und von Gunar Slezewski illustrierte Werk „Die wundersame Geschichte des Peter Schlemihl“, die nun druckfrisch vorliegt.

Während sich die Eltern und Großeltern an Kaffee und Kuchen labten, konnten die Mädchen und Jungen zur Einstimmung auf dem Grundstück mit der Hausnummer 26 gegenüber dem Musenhof mit dem im Aufbau befindlichen Chamisso-Museum ein wenig spielen und herumtollen. Dann ging es zur Lesung in die Scheune: Die kleinen Hauptpersonen saßen vorn auf Strohballen, alle anderen dahinter im Halbkreis auf Stühlen und Bänken. Neben sich an der Wand als Plakat die Ansicht des heute nicht mehr existenten Schlosses, in dem Chamisso damals als Gast der Familie von Itzenplitz weilte, wie Sandra Knopke einführend erinnerte. Nicht unerwähnt blieb dabei auch, dass die Idee zu dem Kinderbuch schon vor einigen Jahren schräg gegenüber auch unter Beteiligung der früheren Verlegerin Margot Prust geboren wurde. Und diese dankte dem heutigen Findling-Duo, diese so wunderschön umgesetzt zu haben.

Fast mucksmäuschenstill hingen die Kinder an den Lippen der Autorin, als Marion Lorenz mitreißend die in einfacher, altersgerechter Sprache gehaltenen Mini-Episoden der Geschichte las. Das jeweils zugehörige Bild wurde dazu an die Leinwand geworfen, die Originalzeichnungen hingen neben dem Scheuneneingang. So begegneten alle Peter Schlemihl, der dem grauen Männlein im Tausch gegen den Wunderbeutel seinen Schatten überlässt, diesen aber später unbedingt zurück haben möchte, da er trotz seines Reichtums als Schattenloser ausgegrenzt wird. Selbst die Eltern seiner geliebten Mina jagen ihn aus dem Haus.

Viel Beifall gab es am Ende für das ganze Team. Sowie für Kira Klemm, die das Volkslied über Peter Schlemihl, von dem nur der Text überliefert ist, zur Gitarre neu vertont hat.