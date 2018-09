Noch größer und bunter als oft zuvor

Thomas Berger

Sternebeck (freier Autor) Herrliches Spätsommerwetter begleitete die Sternebecker und Harnekoper bei ihrem diesjährigen Erntefest. Mit deutlich über 30 Fahrzeugen war der Umzug einer der größten und schönsten der vergangenen Jahre und im gesamten Umkreis.

Überhaupt die Sternebecker Anhöhe hinauf zu kommen, ist schon eine echte Herausforderung. Nicht nur Ortsvorsteher Dieter Juritz, der auf dem Fahrrad voranrollt, muss sich da noch mal extra in die Pedale legen. Auch einige der anderen Fahrzeuge meistern zwar den kleinen Hügel, werden aber deutlich langsamer. Manches Gefährt ist ohnehin nicht für mehr als sechs oder zehn Stundenkilometer gebaut. Und so reißt der Konvoi auf dieser vorletzten Etappe, bevor es noch durchs Ortszentrum geht, stellenweise ein wenig auseinander. Gelegenheit für die Schaulustigen an der Kreuzung, vielleicht noch aufmerksamer als in der intakten Reihenformation, die sich wieder ab der Kirche eingestellt hat, auf die Besonderheiten jedes einzelnen Fahrzeugs zu achten. Und natürlich Verwandten, Nachbarn oder Bekannten zu- oder zurückzuwinken.

Bilderstrecke Erntefest in Sternebeck Bilderstrecke öffnen

Man kennt einander auf den Dörfern. Nicht nur im Ort, auch in die nebenan gelegenen gibt es etliche Verbindungen. Und so, wie mancher Sternebecker und Harnekoper immer in Haselberg dabei ist, bereichert unter anderem Bernd Emmerling von dort mit seinem besonders schmuckvollen Exemplar eines Lanz Bulldog den hiesigen Umzug. So wie auch das Ehepaar Bracht aus Wriezen hier wie dort seit Jahren treu dabei ist. Ganze Familien rollen da seit dem Start in Harnekop mit, dazu nahezu alles, was in den beiden Prötzeler Ortsteilen im gesellschaftlichen Leben Rang und Namen hat, von den Karnevalisten des HSCC bis zu den „Kreativ-Klucken“. Am Ende erhielt wieder jedes Fahrzeugteam eine Teilnahmeurkunde. Und natürlich dürfen die mit viel Liebe und Kreativität geschmückten Gefährte noch ein wenig hinten auf der Feuerwehrwiese bestaunt werden, während vorn Kaffee und Kuchen, Grillwurst und Bier ihre Abnehmer finden. Feiern rund um die prächtige Erntekrone, mit Musik und Austausch, etwa später auch noch gespannten Blicken und teilweise überschäumende Begeisterung, als die Gewinne der Tombola auf einem Tisch ausgebreitet werden.

Viele Bürger im Ort haben auch ihre Grundstücke besonders hergerichtet, Erntefest-Deko in den Vorgärten oder am Tor angebracht. Und besonders prunkvoll ist auf dem hinteren Teil des Festareals mit allerlei Früchten, Blüten und mehr die Verzierung der Kinderecke, wo in bewährter Weise das Team von Mellis kleiner Farm zu Basteln und anderem Spaß für die Jüngsten einlädt. Auch die Kuh (natürlich keine echte) zum Melken ist wieder mit von der Partie.

Vor allem die Erwachsenen versuchen sich derweil bei der Interessengemeinschaft Furor Selva im Bogenschießen. Mancher landet gleich mit dem ersten Pfeil einen Treffer, andere in fünf Versuchen nicht einmal.