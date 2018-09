Besucherrekord im Stadtbad

Norbert Faltin

Nauen „Spitzenreiter war der 31. Juli mit knapp 1.900 Gästen“, ist Badebetriebsleiter Stephan Preuß vom Nauener Stadtbad zufriedenen mit der nun beendeten Badesaison. Die Dienstleistungsgesellschaft (DLG) Nauen - die stadteigenen Betreiberin des Stadtbades - kann mit den Besucherzahlen der diesjährigen Saison mehr als zufrieden sein. 60.000 Gäste wurde gezählt.

Jung und Alt, Groß und Klein, Nauener und Gäste der Stadt, Schwimmer und Schwimmanfänger, Wasserratten und Sonnenanbeter - sie kamen in diesem Jahr in Strömen und nutzten bei Hitze und Trockenheit das kühlende Nass im Stadtbad Nauen. In den Monaten Juni, Juli und in der ersten Hälfe des Augusts musste gar täglich bis zu 50 Kubikmeter Frischwasser in die Wasserbecken gepumpt werden, um Temperatur und Qualität des Wassers zu halten.

60.000 Besucher wurden im Bad gezählt. Dabei stand der Spaß im Vordergrund. Verletzungen waren laut Preuß hingegen die Ausnahme. „Nur kleine Abschürfungen sowie einen Knochenbruch hatte unser Team bei den Gästen zu verzeichnen. Zudem musste die Schulter eines Badegastes eingekugelt werden“, berichtete er. „Durch die hohen Besucherzahlen ist auch das Personal oft an seine Belastungsgrenzen gekommen, sei es beim Imbissbetrieb oder aber bei der Wasseraufsicht. Bis auf ganz wenige Ausnahmen hatten wir größtenteils friedliche und einsichtige Badegäste“, so Preuß.

Auch Bürgermeister Manuel Meger (LWN) freut sich über die Beliebtheit des Stadtbades. „Auch wenn das Bad ab dem 3. September den Badebetrieb eingestellt hat, gibt es nun für alle Nauenerinnen und Nauener sowie für die Gäste aus dem Umland wieder die Möglichkeit, den beliebten Bürgerpark kostenlos zu nutzen“, empfiehlt das Stadtoberhaupt.

Alle Spielgeräte und der gesamte Park können täglich von 8 bis 18 Uhr genutzt werden, wobei die Wasserbecken mit einem Zaun gesichert sind. „Und auch das Stadtbadcafé ist dann täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet, außer montags – dann ist Ruhetag. Neben Kaffee und Kuchen gibt es auch leckeres Kugeleis aus einer Berliner Eismanufaktur“, schwärmt Preuß. Die Sauna bleibt bis zum 8. Oktober geschlossen. Dann eröffnen das Café und die Sauna mit einem neuen Bewirtschaftungskonzept, verrät der Badebetriebsleiter vorab.