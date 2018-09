Zweiter Sieg in eigener Halle

Steffen Kretschmer

Oranienburg (MOZ) Das nackte Endergebnis lässt einen komplett entspannten Abend des Oranienburger HC vermuten. Der 33:26-Sieg im Heimspiel der 3. Handball-Liga gegen den SV Anhalt Bernburg wurde allerdings erst nach der Pause zu einem souveränen Auftritt. Denn in den ersten 30 Minuten blieben die Gäste dran und gingen nicht unverdient mit nur einem Tor Rückstand in die Kabine.

Der gastgebende Oranienburger HC versuchte früh, das Spiel vor 778 Zuschauern an sich zu reißen. „Ich hatte schon in der ersten Halbzeit das Gefühl, dass wir die bessere Mannschaft sind“, sagte Per-Oke Kohnagel. Dass aber lediglich mit einer 15:14-Führung die Seiten gewechselt wurden, begründet er mit „fehlender Konsequenz. Die war dann nach der Pause viel besser. Obwohl wir außerdem sehr häufig in Unterzahl spielen mussten, sind wir trotzdem geduldig geblieben. Wir haben dann genau das gemacht, was wir uns vorgenommen haben.“

Etwas mehr als zwei Minuten waren gespielt, da hatte sich der Oranienburger HC bereits auf 17:14 abgesetzt, und mit fortlaufender Spielzeit konnte dieser Vorsprung immer weiter ausgebaut werden. Großen Anteil daran, dass der zuvor noch deutlich spürbare Nervenspiel-Charakter plötzlich verflogen war, hatte Linus Dömeland. Der Linksaußen hatte in der Woche nach dem schwachen Auftritt in Rostock (17:20) eine Reaktion und damit eine klare Leistungssteigerung von sich und seiner Mannschaft eingefordert und diese auch versprochen. Mit neun Toren, davon drei Siebenmeter, hielt er Wort. „Ich bin froh, dass wir nach dem Spiel in Rostock wieder zeigen konnten, was wir können. Man kennt es auch anders von uns, dass wir es hintenraus oft spannender machen, als nötig ist. Diesmal war das zum Glück nicht so“, sagte Dömeland. Die eigene Mannschaft habe viel investiert und einen starken Gegner letztlich in die Knie gezwungen. Auch, „weil unser Torhüter Ivan Szabo uns vor allem nach der Pause einige Bälle gerettet hat. Wir konnten zudem super durchwechseln. Den Gästen sind dagegen die Kräfte ausgegangen.“ (skr)