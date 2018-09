Vorführung in Sachen Effektivität

Steffen Kretschmer

Sachsenhausen (MOZ) Mit gnadenloser Effektivität hat der TuS 1896 Sachsenhausen das Ticket für das Achtelfinale im Fußball-Landespokal gelöst. Durch das 4:1 (2:1) beim Landesligisten (Süd-Staffel) SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen ist die Mannschaft letzter verbliebener Vertreter aus dem Landkreis Oberhavel in diesem Wettbewerb.

„Zeuthen hat an diesem Tag nicht das nötige Quäntchen Glück gehabt, um uns zu besiegen“, sagt TuS-Trainer Oliver Richter, dem vor allem eine Szene des Gastgebers im Sinn geblieben ist. Wenige Sekunden nach der frühen Sachsenhausener Führung durch Christopher Groll in der 3. Minute wurde auch der SC gefährlich und erspielte sich seine beste Gelegenheit in der Partie. „Der Ball geht aber erst an den Pfosten und der Nachschuss dann an die Latte“, spricht Richter von „einer Menge Glück“, das seine Mannschaft diese Situation schadlos überstand.

Nach 35 Minuten erhöhte Sachsenhausens Kapitän Andor Müller dann sogar auf 2:0 für die Gäste. Dies sei genau zum richtigen Zeitpunkt gewesen, findet Coach Oliver Richter. „Wir wussten um die Konterstärker der Miersdorfer.“ Einige Offensiv-aktionen der Hausherren konnten in dieser Phase aber nicht unterbunden werden. Der Anschlusstreffer des SC war allerdings das Resultat einer Standardsituation. Senisa Kresovic ließ die Hausherren drei Minuten vor der Pause wieder hoffen.

Dass der Zeuthener Schwung aber schon in der 50. Minute wieder klar ausgebremst wurde, hatte einen Grund. Christopher Groll sorgte mit seinem zweiten Treffer für lange Gesichter beim Gegner. Und auch der Sachsenhausener Andor Müller schnürte später seinen Doppelpack (61.).

Oliver Richter war mit diesem Resultat natürlich zufrieden, „auch wenn wir zu viele Chancen zugelassen haben“. Auf Probleme in der Besetzung der Mannschaft, vor allem in der Zentrale gab es nach einigen Ausfällen entsprechende Umstellungen, wollte er das jedoch nicht schieben. „Jeder Spieler von uns im Kader kann und möchte in der Brandenburgliga spielen. Dann muss man auch so auftreten.“

Nach diesem Sieg ist Sachsenhausen die einzige Mannschaft, welche den Kreis Oberhavel auch im Achtelfinale des Landespokals vertreten wird. „Es sind schon einige gute Mannschaften gestolpert. Wir hätten aber überhaupt nichts dagegen, wenn wir noch eine Weile dabeibleiben. Einen Wunschgegner haben wir nicht, wir müssen doch sowieso nehmen, was kommt.“

TUS SACHSENHAUSEN: Demuth - Schulte (81. Dellerue), Wiesner, Pilz, Pressmann, Heidenreich, Weigt, Wulff, Rutzen, Müller (65. Döbbelin), Groll