Für Kultur, die Wellen schlägt

Erhard Herrmann

Brandenburg Schon der Kabarettist Karl Valentin stellte fest: „Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit.“ Nicht nur Künstler, Musiker oder Schauspieler, sondern auch Requisiteuren, Korrepetitoren, Inspizienten, Souffleusen, Kulissenschieber, oder Beleuchter können darüber viel erzählen. Wie jedes Jahr öffneten sich deshalb die Pforten des Brandenburger Theaters für Neugierige und Interessierte und gaben einen Blick hinter die Kulissen frei. Unter dem Motto „Kultur, die Wellen schlägt“ wurde zeitgleich die neue Saison mit diesem Theaterfest eröffnet. Im Großen Haus luden offene Proben, Backstageführungen, und verschiedene Workshops dazu ein, das Leben am Theater hautnah mitzuerleben.

Die Freunde des Brandenburger Theater und der Förderverein der Brandenburger Symphoniker informierten an Aktionsständen. Musiker und Schauspieler gaben kleine Appetithäppchen zum neuen Programm. Alle Protagonisten wünschen sich, dass der Besuch der Aufführungen in der kommenden Spielzeit etwas Besonderes ausmacht, etwas Positives bewirkt. „Wichtiges Anliegen ist die Transparenz. Jeder, der in das Haus hereinkommt, soll sich hier mit einem hohen Erlebniswert gut unterhalten fühlen. Als Zuschauer aber auch gerne als Akteur“, sagte die Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Gesche Rintelen. Deshalb hat man sich die Fouqué-Bibliothek, Wredowsche Zeichenschule, Naturschutzzentrum Krugpark, die Musikschulen oder die Galerie Sonnensegel für gemeinsame Projekte unter das Dach des Theaters geholt. Dies ermöglicht dem Theater in den Sparten Musiktheater, Sprechtheater und Junges Brandenburger Theater ein abwechslungsreiches Programm anzubieten. Zeitgleich wird das Theater so ein Ort von Kommunikation und Austausch. Dazu gesellt sich das musikalische Herz des Theaters, die Brandenburger Symphoniker mit zahlreichen Sinfonie- und Sonderkonzerten.

Bereits in den kommenden Wochen können sich die Besucher auf bekannte Künstler freuen. Am 17. Oktober ist Claus Theo Gärtner mit dem Programm „Matula, hau mich raus!“ zu Gast. Am 21. November liest Wladimir Kaminer aus „Die Kreuzfahrer“. Der 1. Brandenburger Humorpalast startet zudem am 5. Oktober und am 20. Oktober erleben die Gäste Désirée Nick als die „letzte lebende Diseuse“. Ruhiger geht es dann bei der beliebten Reihe der märkischen Leselust, die am 7. Oktobert beginnt, zu. „Warten auf das Christkind“ kann man auch prima mit einem Besuch im Theater. Für die Vorweihnachtszeit haben sich die Theatermacher unterhaltsame und teils makabere Programmpunkte ausgedacht. So wünscht „Der Tod“ die schaurige Comedy-Sensation am 9. Dezember eine nicht ganz ernst gemeinte „Tödliche Weihnacht“. Große Namen stehen u.a. mit Jürgen von der Lippe, Michael Hatzius oder dem Kabarett Obelisk 2019 auf der Künstlerliste. „Somit wäre eine Theaterkarte das optimale Weihnachtsgeschenk“, raten die Theaterverantwortlichen.

Mehr Informationen zum Theater und dem gesamten Programm finden Interessierte unter www. brandenburgertheater.de.