Hohe Haftstrafen wegen Mords und Totschlags

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Renee G. und Steve Z. sollen ihr Opfer Jörg S. aufgrund eines banalen Streits in der Nacht zum 23. August 2017 umgebracht haben. Richter Udo Lechtermann sah es als erwiesen an, dass G. dabei der Hauptpart zukam. Daher wurde dieser wegen Mordes verurteilt, wobei die besondere Schwere der Schuld festgestellt worden ist. Das bedeutet, dass G. nach frühestens 18 Jahren einen Antrag auf Haftprüfung stellen kann. Z. muss wegen Totschlags acht Jahre ins Gefängnis.

„Es ist ein fürchterliches Verbrechen, das dort in Radensleben passiert ist“, fasste Lechtermann zusammen. Bei beiden Angeklagten würde es sich um „ausgesprochen dissoziale Persönlichkeiten“ handeln. Renee G. ist, so Lechtermann, alles andere als ein netter Mann. Im Schlepptau habe er Steve Z. gehabt, der eine schwere Jugend hatte, es aber trotz Hilfe nie geschafft habe, Fuß zu fassen. „In dieses verhängnisvolle Geflecht geriet Jörg S“, schilderte Lechtermann, wie das Gericht die Tat sieht. Genaue Uhrzeiten ließen sich nicht mehr feststellen, erklärte der Richter. Doch Indizien sprechen dafür, dass die Tat gegen 0.30 Uhr begann. Das Töten habe sich anschließend lange hingezogen.

Renee G. habe das Opfer „nicht nur irgendwie, sondern auch noch möglichst qualvoll“ umgebracht, schilderte Lechtermann. Er habe jemanden sterben sehen wollen. „Eine irgendwie geartete andere Motivlage ist nicht ersichtlich.“ Zu einem späteren Zeitpunkt habe auch Steve Z. eingegriffen, der erst passiv war. Zwei Stiche mit einer Schere hat der 21-Jährige später in seinem Geständnis zugegeben.

Als Jörg S. tot war, haben sich beide Täter erst einmal schlafen gelegt. Die Leiche haben sie anschließend in einer Mülltonne in der Wohnung von Renee G. gelagert, bis diese am 12. September von Polizisten gefunden wurde.