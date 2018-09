Landespokale sind vergeben

Gruppenstafette: Am Ende des Parcours muss per Hand Wasser gepumpt werden. Damit sind Büchsen abzuräumen. © Foto: Johann Müller

Seelow Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter hat am Freitagabend in der Sparkassen-Arena die Landesmeisterschaften der Jugendwehren eröffnet. 54 Teams mit 600 Teilnehmern und Betreuern kämpften um die Siegerpokale. Lob und großer Dank ging an die Gastgeber.

So ganz klappte es dann doch nicht mit der Prophezeihung von Landrat Gernot Schmidt (SPD). Der verwies zur Eröffnung auf die seit Jahren überaus erfolgreichen Feuerwehrsportler aus seinem Landkreis Märkisch-Oderland. In diesem Jahr stellten sie sogar einen Olympiasieger. Sie würden wohl viele Titel holen, glaubte er. Doch Landesjugendwart Sven Szramek hatte schon zur Eröffnung deutlich gemacht, dass sich im Seelower Stadion die Besten des Landes messen und die Konkurrenz groß ist. Und dass alle Sieger sind, weil der olympische Gedanke, der faire sportliche Wettstreit und der Austausch ganz obenan stehen.

Innenminister Karl-Heinz Schröter motivierte: „Ihr seid die wahren Helden, nicht James Bond oder Batmann“, sagte er. Er sei stolz auf den Nachwuchs, der sich darauf vorbereitet, in die Fußstapfen der aktiven Einsatzkräfte zu treten. Was die ehrenamtlich leisten, habe dieser Sommer einmal mehr gezeigt. Dass bei 400 Waldbränden im Land nur zwei zu ganz großen Schadensereignissen ausarteten, sei vor allem dem Einsatz unzähliger Feuerwehrleute zu verdanken, die jederzeit ausrücken, wenn andere in Gefahren sind.

Die Durchführung der Meisterschaften mit 600 Wettbewerbsteilnehmern sowie 40 Kampfrichtern sei eine große logistische Herausforderung, so Landesjugendwart Sven Szramek. Für Seelow habe es gegolten, diesen Höhepunkt in das Stadt- und Schützenfest einzubetten. Das sei hervorragend gelungen. Am Sonntag zur Siegerehrung dankte er noch einmal allen, die das möglich gemacht haben. Besonderer Dank ging an die Gastgeberstadt mit ihrem Bürgermeister Jörg Schröder sowie Stadtmeister Candy Schmiedeke und Kreisjugendwart Janko Popline aus der Seelower Feuerwehr. Letztere erhielten die Ehrenmedaille des Landesjugendfeuerwehrverbandes in Silber.

Ihr umfangreiches Wettkampfprogramm absolvierten die Kinder und Jugendlichen den ganzen Sonnabend über. In der Sparkassenarena fanden parallel die Wettbewerbe der Pokaldisziplinen 5x80-m-Feuerwehrstafette, Gruppenstafette und Löschangriff in den Altersklassen 10 bis 18 Jahre statt. Angesichts des großen Teilnehmerfeldes blieb es selbst für die Teams und Betreuer bis Sonntag ein Geheimnis, wer wie abgeschnitten hatte. Die Märkisch-Oderländer schlugen sich wacker, doch die Siegerpokale der Sonnabend-Wettbewerbe gingen in andere Landkreise.

Landesmeister aus MOL konnten dennoch gefeiert werden. Die Einzeldisziplinen Hakenleitersteigen und Hindernisbahn waren bereits zwei Wochen zuvor in Doberlug-Kirchhain absolviert worden. Lilly Götze (AK 17/18) von der Feuerwehr Libbenichen, die beide Disziplinen gewann und damit auch in der Additionswertung den Pokal holte, brachte damit drei Landesmeistertitel nach Märkisch-Oderland und wurde von ihrem Team gefeiert. Ihre Mannschaft belegte zudem in der Gesamtwertung der drei Pokaldisziplinen am Sonnabend einen tollen dritten Platz. Landesmeister auf der Hindernisbahn wurde zudem Edgar Bartels (AK 15/16) von der Feuerwehr Eggersdorf bei Müncheberg. Auch sein Team gewann am Sonnabend Bronze.

Ein Dank ging auch den SV Victoria und dessen Platzwart, an das THW, die unterstützenden Feuerwehren aus dem Umland sowie an die Schulen, in denen die Wettkämpfer übernachteten.