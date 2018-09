Liebhaber aus Leidenschaft nun in Stölln

Simone Weber

Stölln Der 1997 gegründete Lichtblick e.V. macht sowohl auf der Bühne als auch unter freiem Himmel eine gute Figur. Jährliche Stücke zeigte das Rathenower Amateurtheater-Ensemble im Kulturzentrum und auf dem Gelände des Wassersportvereins der Kreisstadt. Jetzt gehen die Lichtblicker erstmals auf Tour. Am 15. September ist ihr „Don Juan – Liebhaber aus Leidenschaft“ in Stölln zu sehen.

„Der Aufwand für ein Stück - mit allen Proben, den Kostümen und dem Bühnenbild - ist für eine Aufführung immer recht hoch. Deshalb wollen wir jetzt unser Stück erstmals auch außerhalb Rathenows spielen“, erzählt Vereinsvorsitzender Stefan Schulz-Raupach. „Wir haben verschiedene Wunschspielorte wie Wusterwitz angefragt. Im Schloss Kleßen klappte es in diesem Jahr nicht. Aber das Lilienthal-Centrum in Stölln sagte sofort zu. Wir holen jetzt Spanien nach Stölln!“

Dort ist am kommenden Samstag der große Liebhaber zu erleben. Dadurch trifft die Geschichte des spanischen Edelmannes Don Juan aus der 1665 in Paris uraufgeführten Komödie des französischen Dichters Molière (1622-1673) auf die durch Otto Lilienthal begründete Fliegerhistorie Stöllns.

Zumindest ist Lichtblick dafür bekannt, dass die Schauspieler kleine Textstücke immer wieder so anpassen, dass sie die Spielorte einbeziehen. Und das Publikum liebt die kleinen Anspielungen. „Jeder Spielort ist anders, hat seine eigene Atmosphäre und teilweise auch anderes Publikum”, so Schulz-Raupach weiter. „Wir sind gespannt, wie Don Juan in Stölln ankommt. So ist es auch nach vielen Jahren Bühnenerfahrung für uns etwas aufregend. Vielleicht entwickelt sich aus der Premiere eine Tradition und so eine kleine Theatertour.“

Die Aufführung von „Don Juan – Liebhaber aus Leidenschaft” im Lilienthal-Centrum beginnt um 18.00 Uhr. Karten zum Preis von acht Euro gibt es nur an der Abendkasse. Die Mitarbeiter des LCS bieten Getränke und kleine Snacks an.

Unterdessen proben die Lichtblicker bereits an ihrem jährlichen Adventsmärchen. Diesmal kommt „Däumelinchen”, ein Märchen des dänischen Autors Hans Christian Andersen (1805-1875) auf die Bühne des Kulturzentrums. Termine dafür sind der 9. und 10. Dezember. Der Kartenvorverkauf startet am 12. September an der Theaterkasse im KuZ. Infos auf www.kulturzentrum-rathenow.de