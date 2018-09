Hans-Jürgen Wodtke

Böhne Mitglieder der „Böhner Geschichtswerkstatt“ kamen unlängst zu einer privaten Feier zusammen. Nach einigen Veranstaltungen zu regionalgeschichtlichen Ereignissen und Publikationen erwägen die Geschichtsinteressierten nun ein weiteres Projekt.

Diese Gemeinschaft regionalgeschichtlich Interessierter wurde vor mehr als 14 Jahren aus der Taufe gehoben. Anlass war damals der 60. Jahrestag des Hitler-Attentats vom 20. Juli 1944. Zu den im Hintergrund agierenden Verschwörern gehörte auch der Böhner Gutsherr und Generalfeldmarschall Günther von Kluge. In der öffentlichen Veranstaltung im Böhner Gemeindezentrum mit rund 200 Besuchern wurde damals von Kluges Rolle durch Historiker und Zeitzeugen intensiv beleuchtet.

Ein Jahr später, 2005, organisierte die „Böhner Geschichtswerkstatt“ eine Veranstaltung zum Kriegsende in der Region. Auch diese Veranstaltung wurde mit rund 200 Besuchern wieder ein großer Erfolg. Zugleich gilt das Geschichtstreffen als Initialzündung für ein bis dato noch nicht dagewesenes Interesse an dieser regionalgeschichtlichen Epoche. Was wiederum bis heute zu zahlreichen Publikationen und Internetbeiträgen führte.

Die öffentliche Beschäftigung mit den Geschehnissen in den letzten Tage des Zweiten Weltkriegs in der hiesigen Region war zu jener Zeit sehr wichtig, weil bis dahin die Geschichtsaufarbeitung mit der Einnahme von Berlin durch die Rote Armee faktisch endete.

Ob es 2020, zum 75. Jahrestag der deutschen Kapitulation, eine weitere ähnlich gestaltete Veranstaltung geben könnte, war unter anderem Thema des jüngsten Treffens. Wenn man auch heute noch nicht mit Gewissheit davon ausgehen kann, dass die Veranstaltungsreihe fortgesetzt wird, gilt die Herausgabe einer weiteren Broschüre als sehr wahrscheinlich.

Zu den drei bereits erschienen Publikationen mit dem Titel „Die letzten Tage im Krieg und die ersten Wochen danach - in der Region um Rathenow“ wird es dann einen vierten und damit voraussichtlich letzten Teil geben. Geplant ist wieder ein Büchlein mit Zeitzeugenberichten, Tagebuch-Erinnerungen und neuen Erkenntnissen zum Kriegsende und die Zeit danach in unserer Region. Die bereits erschienenen drei Bände können Interessierte in der Rathenower Buchhandlung Thieke zum Stückpreis von 7,50 Euro erwerben.