Dachs legte Bahnstrecke zwischen Kremmen und Neuruppin lahm

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Die Bahnstrecke zwischen Kremmen und Neuruppin bleibt auch am Dienstag noch gesperrt: Das teilte die Deutsche Bahn am Montag auf Nachfrage mit. Der Verkehr auf der Strecke des RE 6 (Prignitz-Express) war am Sonntagnachmittag wegen Mängeln am Untergrund eingestellt worden. Während am Sonntag noch von einem Erdrutsch und einer Unterspülung die Rede war, ist die genaue Ursache nun geklärt. Nach Auskunft von Bahnsprecher Gisbert Gahler hatte ein Dachs kurz hinter Kremmen einen Bau unter dem Gleis angelegt und damit die Tragfähigkeit des Gleisbettes dermaßen in Mitleidenschaft gezogen, dass Züge die Strecke nicht mehr befahren können.

Um den Schaden zu beheben, muss das Gleis „in dem betroffenen Abschnitt aufgenommen, freigelegt und verfüllt werden“. Anschließend müsse der Untergrund wieder aufgebaut und das Gleis wieder in eine „regelkonforme Lage“ gebracht werden. Am Montag wurden das benötigte Material, Maschinen und Personal bestellt. „Die Arbeiten werden am Dienstag den ganzen Tag in Anspruch nehmen“, so Gahler. Der Bautrupp rücke um 7 Uhr an. Bis dahin werden weiterhin Ersatzbusse zwischen den Bahnhöfen Kremmen und Neuruppin eingesetzt.(til)