Dachs sorgt für RE6-Streckensperrung

Christian Schönberg

Neuruppin (MOZ) Der Ausfall der Züge zwischen Neuruppin und Kremmen wird noch bis mindestens Dienstagabend anhalten. Das bestätigte am Montag ein Pressesprecher der Deutschen Bahn gegenüber dem Ruppiner Anzeiger.

Die Sperrung ist am Sonntag gegen 13.30 Uhr erfolgt. Ursache war ein Mangel im Untergrund eines Gleises kurz hinter Kremmen, so Bahn-Sprecher Gisbert Gahler. Ein Dachs hatte sich dort einen Bau angelegt. Dadurch war Erde unter den Schienen abgerutscht. Aus Sicherheitsgründen konnten deshalb keine Züge mehr über die Buddeleien des Mardertiers fahren.

Die notwendigen Arbeiten zur Ausbesserung des Gleisuntergrunds sollen heute Morgen beginnen. „Das benötigte Material, die Maschinen und das Personal wurden schon bereitgestellt“, sagte Gahler am Montagnachmittag. Losgelegt wird ab 7 Uhr. „Die Arbeiten werden den ganzen Tag in Anspruch nehmen“, so der Bahn-Sprecher. „So lange fahren zwischen Kremmen und Neuruppin Busse.“

Auf der Prignitz-Express-Linie RE 6 hat es in diesem Jahr schon mehrfach Probleme wegen Zugausfällen und länger als geplant dauernden Arbeiten am Veltener Bahnhof gegeben.