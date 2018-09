Lokales Verbot von Glyphosat angeregt

Siegmar Trenkler

Temnitzquell (MOZ) Künftig sollte auf gemeindeeigenen und verpachteten Flächen in Temnitzquell das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat nicht mehr eingesetzt werden. Dafür spricht sich die Vorsitzende des Ausschusses Windenergie-Verkehrssituation-Freiraum der Gemeindevertretung, Charis Riemer, aus. Sie fordert, dass in einem ersten Schritt Pächter offenlegen müssen, welche Pestizide und Herbizide sie auf gemeindeeigenem Land einsetzen. Danach sollte gänzlich auf das Unkrautvernichtungsmittel verzichtet werden. Die Gemeindevertretung befasst sich am Montag mit dem Vorstoß.