TK-Vorstand Jens Baas fordert Ende der Quartals-Abrechnungen

Hajo Zenker

Berlin (MOZ) Der Chef der größten deutschen Krankenkasse fordert das Ende der quartalsweisen Abrechnung ärztlicher Leistungen.

Die althergebrachte Praxis führe häufig dazu, dass Patienten nicht sofort einen Termin bekämen, sondern erst im neuen Quartal behandelt würden, kritisiert der Vorstandsvorsitzende der Techniker Krankenkasse (TK), Jens Baas. „Das ist medizinisch totaler Unsinn. Den sollten wir uns nicht mehr leisten.“ Bei der geplanten Überarbeitung des Vergütungssystems für Ärzte solle die „völlig überholte Quartalslogik“ verschwinden.

In der gesetzlichen Krankenversicherung werden Hausärzte grundsätzlich in Pauschalen bezahlt: Pro Patient und Quartal erhält der Mediziner einen Pauschalbetrag, der von der Anzahl der einzelnen Patientenbesuche und vom Umfang der Behandlung unabhängig ist. Es ist also egal, ob der Patient einmal oder fünfmal kommt, die Pauschale wird nur einmal pro Quartal bezahlt. Das macht es wirtschaftlich lukrativ, den Termin für den nächsten Besuch in ein neues Quartal zu verlegen.