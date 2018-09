Dropebrücke: Das große Chaos bleibt aus

Tilman Trebs, Burkhard Keeve

Oranienburg Mit dem Abfräsen der Fahrbahn hat am Montag Abriss und Neubau der Dropebrücke in der Saarlandstraße begonnen. In der Innenstadt staute sich zwar wie erwartet der Verkehr. Das befürchtete große Chaos blieb aber aus.

Erst kurz nach 10 Uhr hatten die Bauarbeiter am Vormittag die Schotten an der Saarlandstraße dicht gemacht. So bekam der morgendliche Berufsverkehr die Brückensperrung noch nicht zu spüren. Und auch der Nachmittag präsentierte sich nicht so schlimm, wie befürchtet.

An der Ecke Lehnitz-/André-Pican-Straße sowie auf der Umleitungsstrecke über Lehnitz und Borgsdorf gab es bis zum Abend so gut wie keine Probleme. In der Breiten Straße war die Warteschlange vor der Schlosskreuzung nicht länger als sonst. Längere Wartezeiten mussten Autofahrer aber auf der Berliner und auf der Bernauer Straße hinnehmen. Busfahrer meldeten Verspätungen von mehr als einer Viertelstunde in der Innenstadt.

Offenbar zeigten die neuen Ampelphasen Wirkung. Die Schlosskreuzung konnten 15 bis 20 Fahrzeuge je Grünphase passieren. „Es ist nicht schlimmer als sonst“, sagte eine Autofahrerin vor der roten Ampel. Ein anderer Fahrer mahnte: „Mal abwarten, ist ja noch kein Berufsverkehr.“ Auf der Facebook-Seite unserer Zeitung berichtete ein Autofahrer, er sei um 14.30 Uhr besser durch die Stadt gekommen als an anderen Tagen. Andere beklagten sich über „Mega-Staus“, die auf der Bernauer Straße von der „Milchbar“ an der Stralsunder Straße bis zur Kreuzung Lehnitzstraße reichten.

Die Polizei sprach am Abend zwar von dichterem Verkehr, aber keinem erhöhten Einsatzaufkommen durch die Brückensperrung. Hans-Jörg Schüler von der Oranienburger Feuerwehr sagte, die Kameraden seien bei ihren zwei Einsätzen besser durch die Stadt gekommen, als erwartet.