Berlin (MOZ) Für eine kurze Weile sah es so aus, als käme in die festgefahrenen Fronten zwischen Serbien und dem Kosovo Bewegung. Die Präsidenten beider Länder, Vucic und Thaci, hatten Vorstellungen über einen Gebietsaustausch entwickelt. Eine Einigung schien zum Greifen nahe. Ein von Albanern bewohntes Gebiet im Süden Serbiens sollte an den Kosovo gehen, eine von Serben bevölkerte Region im Norden Kosovos an Serbien.

Der Vorschlag hat seine Tücken. So ist die Bundesregierung dagegen, weil sie von einem Gebietsaustausch entlang der Sprachgrenzen einen Dominoeffekt befürchtet, der Staaten wie Bosnien-Herzegowina oder Mazedonien zerreißen würde. Aber Vucic und Thaci hatten sich aufeinander zubewegt. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini wollte vermitteln. Dann aber platzt das Treffen in Brüssel. Die Herren reden mit Mogherini, doch nicht miteinander – und reisen ab. Aus Vucics Gefolge verlautet nur, es bestünden keine Bedingungen mehr für einen Dialog. Alles nur Theater! Der Westbalkan bleibt sich treu – ein Spannungsfeld, das wenig Hoffnung auf Fortschritt macht. Brüssel ist für die Region das Ziel, doch untereinander gibt es wenig Versöhnliches, dagegen unendliche Taktiererei. Politik-Inszenierung statt Politik.