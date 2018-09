dpa

Potsdam (dpa) Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) will am Dienstag nach der Kabinettssitzung den aktuellen Stabilitätsbericht des Landes vorstellen. Er listet wichtige Finanzdaten wie Schuldenstand, Finanzierungssaldo oder auch den Anteil der Zinszahlungen an den Steuereinnahmen auf.

Der Bericht an den Stabilitätsrat soll sicherstellen, dass die Schulden der Bundesländer nicht aus dem Ruder laufen. Parallel will Görke auch den aktuellen Fortschrittsbericht „Aufbau Ost“ vorlegen. Darin weisen die ostdeutschen Länder die Verwendung der Mittel aus dem Solidarpakt nach. Der Stabilitätsrat soll laut Grundgesetz regelmäßig die Haushalte von Bund und Ländern überwachen.