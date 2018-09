Förderfirma fackelt nicht lange

Jörg Kühl

Guhlen (MOZ) Ungeachtet anhaltender Proteste hat die Firma CEP (Central European Petroleum) am Montag mit „Überprüfungs- und Instandhaltungsarbeiten“ am Bohrplatz in Guhlen begonnen. Wie das Öl- und Gasförderunternehmen mitteilt, werden die Arbeiten acht bis neun Tage andauern.

In dieser Zeit könne es vereinzelt zu einer kontrollierten Verbrennung von geringen Mengen Erdgas über eine Fackel kommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Für den Winter plant die CEP das Abteufen von zwei Erweiterungsbohrungen vom Standort Guhlen aus. Zur Vorbereitung werde die im Jahr 2016 niedergebrachte Bohrung Guhlen 1a zusätzlich gesichert, in dem zunächst am Bohrlochkopf die Druckverhältnisse überprüft werden. Hierbei könne es notwendig werden, Erdgas kontrolliert über zwei temporär installierte Fackeln zu verbrennen. Das soll werktags zwischen 7 und 19 Uhr geschehen. Alle anfallenden Abfälle sollen laut dem Unternehmen getrennt in Containern gesammelt und durch zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe verwertet werden.

„Für die Bohrung Guhlen 1a gelten spezielle Gasschutzmaßnahmen“, erklärt eine CEP-Sprecherin. Das bedeute, dass alle Mitarbeiter Schutzausrüstung tragen und zusätzliche Gasmess- und Warntechnik in Betrieb sei. Für Anwohner und Spaziergänger rund um den Bohrplatz gehe davon keine Gefahr aus.

Für Unmut sorgt indes, dass einige der Lkw, die für die aktuellen Arbeiten benötigten Ausrüstungsgegenstände heranschaffen, durch Guhllen, Goyatz und andere Ortschaften fahren. Wie der ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde Schwielochsee, Rainer Hilgenfeld, mitteilt, sei vereinbart worden, eine präparierte Piste durch den Wald, die von der B 87 über die Wiesen zum Bohrplatz führt, für die Transporte zu nutzen. Die Firmensprecherin bestätigt, dass Lkw die vereinbarte Route verlassen haben. Die entsprechenden Transporteure würden von CEP „nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen“, die vereinbarte Route zu nutzen.

Die Bemühungen des Investors, am Schwielochsee Erdgas, Erdöl und das in der Fachwelt als besonders wertvoll erachtete „Kondensat“, eine Mischform beider Kohlenwasserstoff-Verbindungen, zu gewinnen, werden seit einigen Monaten in der Region kritisch beobachtet. Die im Sommer gegründete Bürgerinitative (BI) „Gegen Gasbohren im Oberspreewald“ hatte am 25. August zu einer Bürgerversammlung eingeladen, an der laut den Organisatoren etwa 150 Personen teilnahmen.

CEP lud am 3. September seinerseits zu einer Informationsveranstaltung ein, an der laut Angaben des Unternehmens mehr als 100 Gäste teilnahmen. In diesem Rahmen seien „viele konstruktive Gespräche“ geführt worden, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Es habe aber auch kritische Gespräche gegeben, vor allem mit den Mitgliedern der Bürgerinitiative.

Als Argumente gegen die Förderung der Kohlenwasserstoffe nennt die BI unkalkulierbare Risiken für die Natur und negative Auswirkungen auf den Tourismus. Auch die Abgeordneten der Gemeinde Schwielochsee sind zunehmend kritisch gegenüber dem Vorhaben eingestellt. Wie der ehrenamtliche Bürgermeister Rainer Hilgenfeld mitteilt, sorgt man sich um den Beibehalt des Status „Staatlich anerkannter Erholungsort“. Außerdem sei die ehrenamtlich organisierte Feuerwehr nicht auf die Zusatzaufgaben im Kontext einer Rohstoffförderung vorbereitet.