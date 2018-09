Insel ist kein geeignetes Gelände

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Stadtverwaltung hat sich erneut dagegen ausgesprochen, das Stadtfest in den kommenden Jahren auf das Inselgelände zu verlegen. Entsprechende Überlegungen hatte es in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Ein neuer Vorstoß kam jüngst von Anwohnern der Lindenallee und Beeskower Straße. Durch die Verlagerung würden die Anwohner entlastet, heißt es in einem Beitrag für das Internet-Beschwerdeportal „maerker“. „Auch die Insel als Erholungsort wird dadurch wieder mehr belebt und man könnte mit Zugangskontrollen das Gelände sichern und einen kleinen Eintrittsobulus nehmen.“

Doch aus Sicht der Stadt sprechen zu viele Argument gegen eine Verlagerung auf das Inselgelände. „Der Untergrund der Insel bietet an vielen Stellen nicht die für Bühnenaufbauten und andere Geräte notwendige Traglast“, heißt es in der Antwort der Stadtverwaltung. Darüber hinaus sei die technische Infrastruktur – wie Wasser, Strom und Abwasser – nicht im ausreichendem Umfang vorhanden. Ein weiterer Minuspunkt, der gegen das Inselgelände spricht, ist, dass durch den Bewuchs und den Bodenuntergrund es sehr schwierig und aufwendig wäre, das Gelände nach solch einem Fest zu reinigen. Als letzten Punkt, der gegen das Inselgelände spricht, nennt die Stadtverwaltung, dass in den Abendstunden die vorhandene Beleuchtung nicht ausreichen würde, sie entweder nachgerüstet oder mobil ergänzt werden müsste. „Die Schaffung der notwendigen technischen Voraussetzungen wäre zwar möglich aber mit einem erheblichen und aus unserer Sicht nicht zu rechtfertigenden Kostenaufwand verbunden.“ Die ausreichende Beleuchtung und auch die Versorgung mit der weiteren technischen Infrastruktur sind bei dem jetzigen Veranstaltungsgelände, – der Lindenallee und der Beeskower Straße – vorhanden, müssen nicht mit erheblichem Aufwand nachgerüstet werden.

Das Thema, ob man für das Stadtfest Eintritt verlangen soll, ist vor allem intensiver diskutiert worden, als die Stadtverordneten beschlossen hatten, den städtischen Zuschuss zu dem Fest zu streichen. Doch auch hier führte die Prüfung zu einem negativen Urteil. Hauptproblem ist, dass bei einem Eintritt das ganze Festgelände eingezäunt werden müsste. „Weder auf dem Inselgelände noch auf dem jetzigen Veranstaltungsgelände kann ein ungehinderter Zugang ausgeschlossen werden“, gibt die Stadtverwaltung zu bedenken.

Auch sei zu berücksichtigen, dass die Einzäunung finanziert werden muss nicht nur das. Denn es wäre auch nicht wenig Personal im Wewchseldienst, das ebenfalls Geld kostet, notwendig, das den Eintritt kassiert. Die kassierten Gelder müssten darüber hinaus auch sicher verwahrt werden.