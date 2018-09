Lampe steht als Vizelandrat bereit

Hans Still

Bernau (MOZ) Der künftige Vizelandrat Holger Lampe (Bauernverband) soll sich unter anderem um bessere Busanbindungen in Bernau kümmern. Zuerst benötigt der von Landrat Daniel Kurth (SPD) vorgeschlagene Kandidat aber am Mittwoch eine Stimmenmehrheit im Kreistag.

Er ist ein wenig aufgeregt und vielleicht sogar nervös. Dass sein Wunschkandidat Holger Lampe (er feierte gerade den 60. Geburtstag) am Mittwoch eine Mehrheit im Kreistag bekommt, hofft Kurth aber mit einiger Berechtigung. „Wir haben uns mit den Linken und den Grünen im Vorfeld verständigt. Natürlich habe ich dabei Wünsche aufgenommen, die aber letztlich auch in den Bürgergesprächen im Wahlkampf geäußert wurden“, antwortet Kurth auf die Frage nach möglichen Absprachen vor der Wahl. Ohnehin hatte der Landrat alle Fraktionsvorsitzenden in einem Treffen über seinen Vorschlag informiert. Allzu viele Details will er aus dieser Runde aber nicht verraten. „Es gab auch Sympathien“, sagt er nur.

Mit Lampe setzt Kurth auf einen bestens im Barnim vernetzten Lokalpolitiker, der durch seine Arbeit als Vorsitzender im Bauernverband und als Geschäftsführer der Tramper Agrargenossenschaft mitten im Leben steht. Lampe ist langjähriges Mitglied des Kreistages und leitet den Ausschuss für Landwirtschaft, Umweltschutz und Abfallwirtschaft. Zudem ist er stellvertretender Fraktionschef der Linken, die derzeit gemeinsam mit der SPD den Kurs in der Kreistagspolitik vorgeben.

Den Barnim kennt Lampe wie seine Westentasche – dieses Wissen wird ihm von Nutzen sein. „Herr Lampe kommt als 1. Beigeordneter keinen Tag zu früh. Es wartet ein Paket von Arbeit auf ihn. Er soll federführend den öffentlichen Personennahverkehr verantworten und beispielsweise die Bernauer Wünsche zur Verbesserung der Angebote ausloten. Im Breitbandausbau geht es nach den weißen Flecken um graue Flächen und wir brauchen wieder einen Wirtschaftsdezernenten, der unmittelbar für die Unternehmer als Ansprechpartner zur Verfügung steht“, beschreibt Kurth künftige Handlungsfelder. Dabei bedenkt er den amtierenden Dezernent Wilhelm Benfer mit Lob, dieser habe 13 Monate lang eine Doppelbelastung geschultert. „Gerade in den Verhandlungen mit den Ministerien benötigen wir einen 1. Beigeordneten, der wie der Landrat entscheiden kann“, argumentiert Kurth.

Auch an den früheren Wirtschaftsdezernent Carsten Bockhardt (CDU) erinnert er. Bockhardt musste von einem Tag auf den anderen einen Schicksalsschlag verkraften und vor Ablauf seiner Amtszeit seine Arbeit als Wirtschaftsdezernent krankheitsbedingt ruhen lassen. Er habe „große Fußstapfen hinterlassen und war immer eine verlässliche Größe für die Unternehmer“, so der Landrat.

Lampe wird ein Dezernat vorfinden, in dem gerade einige Verwerfungen der Vergangenheit bereinigt werden. Eine entsprechende Informationsvorlage zur neuen Struktur der Kreisverwaltung ist ebenfalls am Mittwoch auf der Tagesordnung. Grob gesagt kümmern sich Dezernat I um die innere Verwaltung und die Finanzen, Dezernat II um Jugend, Gesundheit und Soziales und Lampes Dezernat III um sämtliche Bauthemen.

So galt es schon immer als schwer verstehbar, wieso das Bodenschutzamt zum Sozialdezernat gehören musste. „Wir bereinigen da etwas, was man auch schon früher hätte angehen können“, merkt Kurth dazu an. Ziel sei es, bei Baugenehmigungen wieder schneller zu werden. Weil das Bauordnungsamt auf Zuarbeiten aus Natur- und Denkmalschutz angewiesen ist, sollen diese Flanken verstärkt werden.