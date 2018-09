Neuer Anlauf zur Kita-Satzung

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Zahlen über Zahlen, immer wieder neue Modelle und Varianten. Die Rathausspitze hat den Entwurf der neuen Kita-Gebührensatzung noch einmal überarbeitet. Sie legt jetzt Tabellen vor, die die Eltern nicht so stark belasten wie zunächst geplant.

Der ursprüngliche Entwurf der neuen Kita-Gebührensatzung vom April sah für Mütter und Väter Preissteigerungen von bis zu 50 Prozent vor. Für „zu heftig“ befanden Abgeordnete und Kreis-Kitaelternbeirat diese Sprünge. Auf deren Drängen hat das Sozialdezernat nachgebessert. Zur offiziell zweiten Lesung am Mittwoch im Sozialausschuss liegen nunmehr neue Kalkulationen und Tabellen vor, eine Art Mix aus den vorherigen Varianten und den diskutieren möglichen Zusatzmodellen.

Gegenüber dem ersten Verwaltungsvorschlag gibt es laut Sozialdezernent Jan König im Wesentlichen zwei Änderungen: das Anheben des monatlichen Nettohaushaltseinkommens für den Spitzentarif sowie die Einführung eines einheitlichen Geschwisterrabatts von 20 Prozent pro Kind. Endete die Tabelle bislang bei 4021 Euro netto pro Monat, so soll künftig der jeweilige Höchstbetrag erst ab 5060 Euro fällig werden. Daraus ergebe sich bei nunmehr 22 Einkommensintervallen (bislang 18) eine stärkere Differenzierung der Gebühren, erklärt König. Damit wiederum fielen die Belastungen für die Eltern weniger massiv aus.

Für einige würde sich sogar im Vergleich zur aktuellen Satzung eine Entlastung ergeben. Insbesondere in den unteren und mittleren Einkommensgruppen sei dies der Fall, so der Dezernent. Er nennt prompt ein Beispiel: Bei einem Nettoverdienst von knapp 2900 Euro mussten Eltern für ihren zweijährigen Schützling bislang (bei einem Kind und bis zu 50 Wochenstunden) 183 Euro an Platzgebühren für die Krippe zahlen. Nach dem ursprünglichen Entwurf der Verwaltung wären 263 Euro fällig geworden. Jetzt stehen 205 Euro in der Tabelle. Rechnet man das Essengeld hinzu (bislang 62 Euro, künftig nur noch 36 Euro), ergebe sich im konkreten Fall eine Ersparnis von vier Euro. Also unterm Strich eine Entlastung.

Für den kommunalen Haushalt indes steige die Belastung. Gegenüber der Ursprungsvariante müsste die Stadt aus dem Etat um die 260 000 Euro zusätzlich aufwenden. Laut Planansatz 2018 liegt der Zuschussbedarf bereits bei 3,6 Millionen Euro. Lediglich einer Forderung des Kreis-Kitaelternbeirats, räumt König sogleich unumwunden ein, entspreche der neue Entwurf nicht: dem Wunsch, eine wöchentliche Betreuungszeit von bis 60 Stunden zur Grundlage der Berechnung zu machen. Die durchschnittliche Betreuungszeit liege aktuell bei den unter Dreijährigen bei 41 Stunden pro Woche, bei den unter Sechsjährigen sogar nur bei 38 Stunden, so dass der Maßstab von bis zu 50 Stunden für die große Mehrheit der Schützlinge auskömmlich sei.

Mit Blick auf die Bedürfnisse und die teilweise vielleicht unterschiedlichen Interessen spricht der Dezernent von einem „Kompromiss, der aus meiner Sicht sowohl die Intentionen des Elternbeirates als auch die der Politik trifft“. Es sei ein „guter Kompromiss“, der das Kriterium der Sozialverträglichkeit erfüllt ebenso wie er dem Anspruch der Stadt, familienfreundlich zu sein, gerecht werde. So jedenfalls die Auffassung der Rathausspitze. Findet die Vorlage nunmehr die Zustimmung der Abgeordneten, ein Beschluss ist für die Tagung der Stadtverordnetenversammlung am 27. September vorgesehen, könnte die neue Satzung am 1. November in Kraft treten.

Einige Eltern können die Debatte, die am Mittwoch sozusagen in die zweite Runde geht, ganz entspannt verfolgen. Nämlich jene Mütter und Väter, deren Sprösslinge das letzte Kita-Jahr absolvieren. Seit August ist das bekanntlich in ganz Brandenburg beitragsfrei. In den städtischen Kitas profitieren laut König gut 200 Kinder und deren Eltern von dieser Regelung. Die Stadt erhalte dafür vom Land einen Ausgleich in Höhe von 125 Euro pro Kind und Monat. Gleiches gelte freilich für die freien Träger.

Öffentliche Sitzung: 12. September, 18.15 Uhr, im BBZ