Doppelt so hoher Anschlussbeitrag

Oliver Schwers

Angermünde/Schwedt (MOZ) Für massiven Ärger sorgen immer neue Bescheide des Abwasserzweckverbands über Netzanschlüsse von Grundstücken. Teilweise müssen die Eigentümer jetzt plötzlich mehr als das doppelte der ursprünglich kalkulierten Summe bezahlen.

In Rage redet sich Riccardo Kniebel, wenn er nur den Namen des Zwecksverbands Ostuckermärkische Wasserversorgung und Abwasserbehandlung (ZOWA) hört. Der junge Bauunternehmer aus Herzsprung bezeichnet die Vorgehensweise des Verbands als „bodenlose Frechheit“. Weit über das Doppelte des einst kalkulierten Anschlussbeitrags soll er für ein von ihm errichtetes Gebäude bezahlen. Dabei hat er – wie viele andere Häuslebauer in dieser Zeit auch – schon 2015 die Genehmigung für den Anschluss bekommen. Die erste Prognose besagte etwas mehr als 4100 Euro. Kniebel baute. Der Anschluss erfolgte bereits im Juni 2016. Doch dann passierte nichts mehr. Der Zweckverband schickte die Rechnung nicht.

Jetzt erst flatterte der Bescheid ins Haus. Ergebnis: Fast 11 400 Euro soll er überweisen. „Das ist makaber und frech. Es gab keinerlei Information, dass sich irgendwas verändert hat“, so Riccardo Kniebel. Er hat sofort Widerspruch eingelegt. Der ZOWA stellt ihm auch gleich das Gesamtgrundstück als Baufläche in Rechnung, samt Gehölzen und Sumpfland. „Das befindet sich schon gar nicht mehr im Innenraum von Herzsprung.“

Kniebel ist nicht der einzige Betroffene. Schon im Mai wandte sich Martin Brederecke aus Angermünde und nach ihm etliche weitere Häuslebauer aus dem Einzugsgebiet des ZOWA an die Märkische Oderzeitung. Alle Fälle gleichen sich: Die einst vom Verband durch eine schriftliche Anhörung kalkulierten Anschlussbeiträge haben sich nun mindestens verdoppelt. Bescheide werden erst Jahre später verschickt.

Der Verband bezieht sich auf eine mehrfache Satzungsänderung im Zusammenhang mit der überall heftig diskutierten Altanschließerproblematik. Dadurch wurde der Anschlussbeitrag von einst rund 10 Euro zunächst auf 3,80 Euro herabgesetzt (Hintergrund war hier die sonst übermäßige Belastung der Grundstückseigentümer), dann aber wieder auf 7,02 Euro erhöht (wegen der BGH-Urteile). „Vom Gericht wurde unsere Satzung für ungültig erklärt vor etwa drei Jahren“, so Verbandsvorsteher Jens Arnold. „Also mussten wir die Kalkulation neu überarbeiten und sind auch den Hinweisen des Gerichts weitestgehend gefolgt. Erst 2017 hatten wir wieder eine gültige Satzung.“ Mit 7,02 Euro Gebühr pro Quadratmeter.

Doch zum Zeitpunkt der Anträge galt beim ZOWA eben der niedrigere Preis. Und nur den wollen die Betroffenen auch zahlen. „Wir durften wegen der nicht rechtskräftigen Satzung absichtlich keine Bescheide früher verschicken und haben daher noch einmal neue Anhörungen gemacht“, so Jens Arnold.

Riccardo Kniebel fühlt sich vorgeführt. „Ich empfinde es so, als ob ich in einem rechtsfreien Raum lebe. Es kann doch nicht sein, dass sich eine Satzung dermaßen ändert. Wir rechnen beim Hausbau mit der Summe X und bekommen hinterher die Rechnung mit der Summe Y. Man hätte wenigstens für die Leute, die nicht anders informiert wurden, eine Karenzzeit einbauen müssen. Mich stört auch die Dickfälligkeit, dass die Bescheide einfach so ohne Ankündigung verschickt werden.“

Kniebel und andere Eigentümer wollen sich zur Wehr setzen. Es gab bereits einen Gesprächstermin beim Angermünder Bürgermeister Frederik Bewer, derzeitiger Chef der ZOWA-Verbandsversammlung.

„Rechtlich sehe ich das so, dass der ZOWA mir einst ein Angebot gemacht hat“, sagt Martin Brederecke. „Und daran halte ich mich. Schließlich wurde auch der Trinkwasseranschluss nach dieser Satzung berechnet und bezahlt.“ Er hat nun einfach den ursprünglich angebotenen Betrag überwiesen, keinen Cent mehr.