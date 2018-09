Garzer Kritik an Vertretern

Siegmar Trenkler

Garz (MOZ) Nachdem Garz durch das negative Votum der Temnitztaler Gemeindevertreter bis zur Kommunalwahl ohne eigenen Ortsvorsteher bleiben wird (RA berichtete), gibt es aus dem Ort noch einmal massive Kritik an dem Gremium. „Wir fühlen uns von Gemeindevertretern, die den von uns vorgeschlagenen Kandidaten als Ortsvorsteher ohne Anhörung und ohne Begründung ablehnen, nicht vertreten“, heißt es in einem offenen Brief der Einwohner an die Gemeindevertreter, die amtierende Amtsdirektorin, den Amtsausschuss, die Kommunalaufsicht sowie den Landrat. In dem Schreiben verlangen die Initiatoren eine schriftliche Erklärung und fordern die Gemeindevertretung auf, die „Interessen der Bürger“ zu vertreten, „die sie gewählt haben.“ Weiter hießt es: „Wir halten das Agieren der Gemeindevertretung eines demokratisch gewählten Gremiums für nicht würdig.“ Zudem distanzieren sich die Verfasser in dem Schreiben „von einem Bürgermeister, der die freie Presse der Lügen und absichtlichen Falschberichterstattung bezichtigt.“