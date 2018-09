Haftbefehl zu Chemnitz geteilt: AfD-Mann droht Abwahl im Ausschuss

dpa

Berlin (dpa) Nach der Weiterverbreitung eines Haftbefehls zu Chemnitz droht dem Berliner AfD-Abgeordneten Ronald Gläser die Abwahl als Vorsitzender des Datenschutzausschusses.

Gläser räumte am Montag ein, nach dem gewaltsamen Tod eines 35-jährigen Deutschen die erste Seite eines Haftbefehls bei Twitter geteilt zu haben. Darauf seien etwa Name und Geburtsdatum eines Verdächtigen zu lesen gewesen.

Gläser habe den Datenschutz „in eklatanter Weise verletzt“, sagte der FDP-Abgeordnete Bernd Schlömer im Ausschuss. Wenn Gläser nicht selbst zurücktrete, werde er in der nächsten Sitzung einen entsprechenden Antrag stellen. Die Sitzung ist für den 15. Oktober geplant. Auch Abgeordnete von SPD, Grünen, Linken und CDU kritisierten Gläser.

Nach dem Tötungsdelikt in Chemnitz sitzen zwei Männer in Untersuchungshaft, die vermutlich aus dem Irak und aus Syrien stammen. Nach einem dritten Verdächtigen aus dem Irak wird gesucht. Der Tod des Deutschen hatte eine Serie von Demonstrationen ausgelöst. Insbesondere rechtsgerichtete und rechtspopulistische Kräfte hatten immer wieder zu Kundgebungen aufgerufen.

Ein Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt Dresden hat zugegeben, einen Haftbefehl fotografiert und weitergereicht zu haben. Er wurde suspendiert. Wegen der unrechtmäßigen Veröffentlichung hat die Staatsanwaltschaft Dresden mehrere Objekte durchsuchen lassen, darunter Räume des rechtspopulistischen Bündnisses „Pro Chemnitz“. Bilder des teils geschwärzten Dokuments kursierten im Internet und wurden von anderen weiterverbreitet, was auch strafbar sein kann.

Er habe nicht gewusst, dass das als Straftat gewertet werden könne, sagte Gläser. Der Tweet sei ein Fehler gewesen. Er habe ihn am nächsten Morgen gelöscht. Was der sächsische Justizbeamte gemacht habe, sei aber „eine mutige Tat“, sagte Gläser vor Journalisten.

Aus Gläsers Sicht hatte das Durchstechen des Dokuments dazu beigetragen, dass es sich „um einen Asylbewerber“ als „Täter“ und „um einen Einheimischen“ als Opfer handelte. Der AfD werde unterstellt, wenn sie an der Macht sei, werde „jeder Ali angeprangert“, wenn dieser ein Verbrechen begehe. Das sei jetzt verkürzt formuliert, räumte Gläser selbst ein. Es sei „Quatsch“, dass dann jeder „aufgrund seiner Herkunft“ angeprangert werde.

Einen Tag nach dem Tod des 35-Jährigen in Chemnitz hatte die Staatsanwaltschaft am 27. August bekannt gegeben, dass gegen einen 22 Jahre alten Iraker und einen 23-jährigen Syrer Haftbefehl wegen Totschlags erlassen wurde. Am 29. August tauchte dann der Haftbefehl zu den mutmaßlichen Tätern im Internet auf.

Die Staatsanwaltschaft prüft nach einer Anzeige weiter, ob sie ein Ermittlungsverfahren gegen Gläser einleitet. Dafür müsste seine Immunität aufgehoben werden. Als gewählte Volksvertreter werden Abgeordnete besonders geschützt: Sie dürfen nur mit Zustimmung des Parlaments juristisch verfolgt werden.

Gläser erklärte, die Justiz „wird sich dieser Sache annehmen“. Er wolle als Ausschussvorsitzender nur zurücktreten, wenn er zu einer Haft- oder Bewährungsstrafe verurteilt werde. Er nehme Datenschutz sehr ernst, sei aber nicht die höchste Instanz des Datenschutzes in der Stadt, sondern leite nur die Sitzungen des Ausschusses.

Der SPD-Abgeordnete Sven Kohlmeier sagte, er sei nach Gläsers Erklärung „einigermaßen schockiert“. Die etwaige Straftat sei nicht entschuldbar. Gläser habe vorgetragen, es habe ein deutsches Opfer gegeben und einen ausländischen Verdächtigen, weswegen die Weitergabe gerechtfertigt sei. Das rechtfertige aber keinen Verstoß gegen den Datenschutz. „Es gelten in Deutschland zum Glück noch Gesetze.“

Niklas Schrader von der Linken warf Gläser vor, er nehme positiven Bezug auf die Straftat des Beamten. Allein daran könne man erkennen, dass es mit Gläsers Reue nicht wirklich weit sei. Dirk Stettner (CDU) warf dem stellvertretenden Fraktionschef Gläser vor, den Datenschutz dann nicht einzuhalten, wenn es ihm politisch gut passe.

Gläsers Erklärung zeige, dass er den Schutz persönlicher Daten nicht ausreichend ernst nehme, sagte Kohlmeier von der SPD. „Ich sehe nicht, wie Sie hier uns als Ausschuss weiterhin vertreten können.“ Er werde mit seiner Fraktion über den Abwahlantrag der FDP sprechen. Bei der CDU ist nach Informationen aus Parteikreisen auch ein solcher Antrag im Gespräch. Nach Angaben der Parlamentsverwaltung kann ein Ausschussvorsitzender mit einfacher Mehrheit abgewählt werden.